Capilla del Monte: «La comisión investigadora pretende llegar a una verdad a medias»

La ex intendenta y concejal de la oposición Gabriela Negri cuestionó duramente a la comisión investigadora que se conformó para determinar cómo se originó la abultada deuda municipal de Capilla del Monte, ya que asegura que debe hacerse un relevamiento más allá del 2015. La decisión del oficialismo ha provocado gran malestar entre los opositores, ya que sostienen que la cifra millonaria no se originó únicamente en los últimos cuatro años.

Capilla del Monte adeuda más de 80 millones de pesos y está envuelta en una profunda crisis económica e institucional, con un profundo desprecio de la sociedad hacia la clase dirigente. Los escándalos políticos que se sucedieron durante los últimos cuatro años, condujeron a un caos que no encuentra salida. Cuando renunció el ex intendente radical Gustavo Sez, la Municipalidad tenía una deuda pública de 9 millones de pesos y cuando el actual edil y ex intendente Marcelo Rodríguez entregó el mandato -en diciembre del año pasado- la deuda ascendía a 80 millones de pesos. Entre 2015 y 2019, Capilla del Monte fue gobernada por cinco intendentes, o sea un promedio de un mandatario cada nueve meses.

«Efectuada la votación casi sin debate previo el proyecto fue aprobado por los bloques Hacemos por Córdoba y el de la tercera minoría Vamos Capilla, disponiendo seguidamente su integración, excluyéndonos de forma antijurídica, arbitraria e injustificadamente al concejal (Marcelo) Rodriguez y a la compareciente, cercenándonos así nuestros derechos como colegiadores de este cuerpo legislativo ,quedando la referida Comisión Investigadora conformada con tres miembros, dos por la mayoría y uno por la minoría»; aseguró Negri.

«La comisión formada a tales fines no posee Reglamento Interno de funcionamiento, no se ha determinado lugar, días y hora de su funcionamiento, periodicidad de los informes conforme su avance. Viola el acceso a la información pública estableciendo que las reuniones de comisión, avances de investigación, sesiones y actas tengan el carácter de secretas y reservadas. Por otra parte, limita el período de investigación solo a cuatro años, a partir del 12 de diciembre de 2015 y hasta el 12 de diciembre de 2019, no incluyendo en la misma los períodos anteriores, conociendo de antemano que el origen de la deuda proviene de períodos gobernados por gestiones del justicialismo y tampoco incluye la investigación los ocho meses de la actual gestión de gobierno»; denunció la concejal del radicalismo.aludo a Ud. atte.-