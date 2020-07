Provincia advierte que el conflicto con AOITA seguirá si no llegan los fondos nacionales

El gobierno provincial dejó en claro hoy que si no ingresan los subsidios nacionales no se podrá destrabar el conflicto del transporte interurbano, que lleva 109 de paro en reclamo por los salarios adeudados. El ministro de Transporte, Franco Mogetta, dijo que esos fondos son «fundamentales» para avanzar en negociación porque «los números no cierran».

Si bien las empresas no están facturando desde hace meses, el funcionario considera que esos recursos serán claves para alcanzar un acuerdo entre los choferes y las prestatarias. «Con la reducción salarial y los distintos acuerdos las partes están encaminadas, pero los subsidios provinciales alcanzan para un 45% y si no llega lo de la Nación los números no cierran porque las empresas siguen sin poder facturar y es matemática pura»; sostuvo el ministro.

Lo cierto es la llegada de los subsidios está demorada y los choferes están atravesando una situación crítica. Hoy se hará una concentración en la Terminal de Carlos Paz para visibilizar el conflicto, ya que en esta ciudad, también se vio afectado el servicio urbano de pasajeros porque los trabajadores están agrupados en AOITA.