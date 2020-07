El 54.7% de la población reconoce que sus ingresos disminuyeron durante la cuarentena

Más de la mitad (54,7%) de los encuestados reconoce que sus ingresos disminuyeron durante el ASPO. Lo reflejó un trabajo de campo que realizó el Instituto de Investigación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.

El relevamiento señala que, casi tres de cada 10 encuestados, el (28,7%) asigna que esta pérdida fue de más de un 50%. Cuatro de cada diez trabajadores (39,7%)consideran que su nivel de ingreso va a disminuir en el próximo mes.

Y suponiendo que el ASPO finalice en junio, más del 30% considera que le llevará hasta un año recuperar su nivel de ingresos,

(19,3% lo ubica en los próximos seis meses; y el 11,8%, en un año)

Un 12,3% de los trabajadores encuestados cree que directamente no podrá recomponer su nivel de ingresos. El 15,6% de quienes estaban trabajando antes del ASPO fueron desvinculados de sus puestos durante la cuarentena (excluyendo patrones y trabajadores por cuenta propia).

El 44,6% de las desvinculaciones fue forzada por el empleador y sin ningún pago compensatorio.

El 63,1% de las principales causas de las desvinculaciones se concentran en el ASPO. Tanto porque la empresa no estaba facturando (37,0%), como porque no había trabajo para realizar (26,1%).