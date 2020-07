Tensión en Capilla del Monte: Fabricio Díaz dijo que no renunciará

La ciudad de Capilla del Monte se encuentra inmersa en un clima de incertidumbre luego que Fabricio Díaz reconociera que estaba «agotado y angustiado» y corriera el rumor de que evaluaba dar un paso al costado. El intendente salió a desmentir las especulaciones por diversos medios de prensa y dijo que se malinterpretó su mensaje.

«Solo dije que estoy desanimado y cansado por todo lo que pasó en Capilla del Monte en estos meses. Me siento agotado y angustiado. Los fondos coparticipables están comprometidos y hay una deuda millonaria. Es muy difícil hacer otra cosa»; explicó el mandatario, quien analiza la posibilidad de solicitar una asistencia económica al gobierno provincial.

«Pedimos disculpas, pero queremos cobrar»

En medio de las versiones, los trabajadores municipales volvieron a reclamar el pago de sus sueldos y expresaron: «Les pedimos disculpas a la gente, es muy difícil salir a trabajar sin los insumos adecuados y sin cobrar. Pusimos buena voluntad. Vemos que no se toman decisiones, no se gestiona. No sabemos bien cuál es el problema. Algunas de las sugerencias que hicimos fueron tenidas en cuenta, pero hay mucho que falta. Los empleados, viendo después de tantos años, podemos aportar en eso».