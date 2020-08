Capilla del Monte: Insólito, Fabricio Díaz hizo autorizar el turismo alternativo

El intendente de Capilla del Monte Fabricio Díaz hizo autorizar el turismo alternativo mediante el Concejo Deliberante basándose en un pedido del sector cuando no está dentro de las actividades reguladas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ni permitidas por las normas vigentes de la Provincia de Córdoba, ni de la Nación por la Pandemia del COVID-19.

La decisión política de Díaz generó polémica en el sector turístico y en la región.

Voceros del COE señalaron a El Diario que están perplejos por lo que está pasando en Capilla del Monte y dejaron entrever que es un acto que podría generar una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público para los concejales que aprobaron la actividad.

Dicen que no entienden la actitud demagógica del intendente en un momento tan difícil. Promover una autorización ineficaz y confusa sólo atenta contra la confianza de la sociedad que debe soportar una crisis económica sin precedente y una situación de salud pública gravísima.

La decisión adoptada por el municipio es al menos engañosa porque en caso que prospere la autorización no se podrá llevar adelante las actividades de turismo alternativo porque no podrán llegar los turistas ya que no está permitido el movimiento o traslado de personas por las rutas ni entre jurisdicciones.

La nota del Concejo señala: "ante nota dirigida a este Honorable Concejo Deliberante de guías de turismo alternativo solicitando la autorización de dicha actividad descripta en la misiva, este Cuerpo Deliberativo mediante previo análisis de los transcriptos en la misma y deliberaciones mediante autorización práctica de hasta 10 personas por grupo y con personas que acrediten domicilio en Capilla del monte para ello deberán cumplimentar fielmente las disposiciones del protocolo adjunto a las notas solicitante."

Facsímil nota dirigida desde el Concejo Deliberante a la Secretaría de Turismo de Capilla del Monte