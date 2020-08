Por el avance del Covid, suspenden los servicios de interurbanos

Córdoba.- El Gobierno de la Provincia dispuso la suspensión formal de todos los servicios de transporte de media distancia por prevención y seguridad sanitaria.

Mediante la Resolución 140, publicada este lunes en el Boletín Oficial por la Secretaría de Transporte, se establece: “A partir de las cero horas del día once de agosto de 2020 y hasta nueva disposición, la suspensión total de los servicios de transporte de pasajeros interurbanos de jurisdicción Provincial en las modalidades Regular Común y Regular Diferencial”.

Asimismo, el texto de carácter oficial exhorta al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP) a profundizar y adoptar las medidas que resulten necesarias con el fin de prevenir y resguardar la salud de la comunidad y los trabajadores.

La medida argumenta que “la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2” y reitera que “el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mediante la Disposición N° 77 de fecha 04 de agosto de 2020, recomendó la no utilización del servicio público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional, por cuanto constituye un vector de riesgo que facilita la transmisión del COVID-19, según lo indican criterios epidemiológicos”.

No obstante, los trabajadores del transporte interurbano en Córdoba reclaman desde marzo pasado el pago completo de sus haberes. Por ello, la resolución no modifica en nada la realidad de la provincia, dado que los usuarios hace más de 120 días que no disponen del servicio.