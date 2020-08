Rubén Ovelar aseguró que no renunciará y se profundiza la crisis en La Cumbre

La Cumbre.- El intendente electo en uso de licencia, Rubén Ovelar (actual titular del PAMI Córdoba), aseguró a distintos medios locales que no renunciará al cargo para el cual fue electo y dejó entrever que ya es una decisión que Pablo Alicio termine el mandato en 2023.

Esta afirmación, no hizo más que echarle leña al fuego y contribuyó a continuar profundizando la grave crisis política por la que atraviesa la localidad de La Cumbre, cuyos ciudadanos continúan manifestando en las redes sociales, su malestar al considerar que el gobierno está sin rumbo.

En las últimas semanas, el descontento con el gobierno de Alicio a marcado la agenda política ya que los ciudadanos lo culpan de no salir de su oficina. La pasada semana, vecinos cercanos al basural, subieron fotos del descontrol que hay en el predio. Días después el basural se prendió fuego y gracias a la oportuna intervención de los bomberos el tema no pasó a mayores.

A esto se le sumó que, el intendente interino, envió a cortare el servicio de agua a los vecinos, durante 12 horas al día. Por estos días, Pablo Alicio, echó mano al marketing y solo sale por la prensa oficial, comunicando los casos sospechosos de Covid-19.

¿Y Engel?

El tres veces intendente y actual concejal por el vecinalismo Carlos Engel, volvió a sembrar dudas en cuanto a su posición. Engel, votó a favor de la licencia de Ruben Ovelar y aplaudió de pie la llegada de Pablo Alicio como titular del ejecutivo. A partir de allí, "El Charly" como es popularmente conocido en la región, se transformó en un oficialista a ultranza, al punto que a los ediles que responden al gobierno, no les hace falta defender, atacar o justificar posiciones, ya que el propio Engel se encarga de ese rol.

No obstante, ello, el pasado viernes apareció en un noticiero local subrayando dos temas: por un lado, indicando que no tiene diálogo con Ovelar y por otro, que el titular del PAMI Córdoba debería volver a gobernar La Cumbre "para eso fue elegido" dijo Charly. Engel, no ha dejado de sorprender con sus posiciones ambivalentes, pero más allá de ello, ha dejado en claro mensaje para la sociedad: apoyará al oficialismo en todas las oportunidades que sea necesario.