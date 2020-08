¿Hacia dónde se encamina el gobierno de La Cumbre?

Por Luis Hernán Lopez

(Escritor y periodista)

Con su imagen positiva por el suelo, el Intendente Interino Pablo Alicio hace denodados esfuerzos por mantener un gobierno para el cual no fue elegido, y el intendente electo en uso de licencia, Rubén Ovelar (titular del PAMI Córdoba), ya adelantó que "no vuelve". En el medio de los dos, desde el Concejo Deliberante los ex mandatarios, Ernesto El Gáname y Carlos "Charly" Engel, con una especie de unión transitoria de empresas (UTE) manejan el timón y todo parece estar sujeto a la voluntad de quienes gobernaron la ciudad por 20 años. Y los ciudadanos, quienes padecen faltas de servicios y proyectos y de un objetivo en común se preguntan; ¿hacia dónde se encamina la ciudad? ¿Cuando pase la pandemia qué harán?

La Cumbre

Contrario a lo que ha pasado en el territorio provincial, los graves desaciertos políticos llevados a cabo por el gobierno interino que encabeza Pablo Alicio, no han logrado ser tapados por los efectos de la pandemia y hoy La Cumbre atraviesa una de las más profunda crisis política, que todo el mundo sabe dónde comenzó, pero muy pocos se aventuran a señalar dónde, o cómo concluirá.

Esta crisis que se refleja en un claro desgobierno involucra a varios personajes conocidos de la política cumbreña. Cada uno de ellos ha tomado un rol pero todo trabajan con un solo fin: sostener a Pablo Alicio en el poder para que logre llegar ileso al 2023 y pueda legitimar su poder en las urnas.

A mediados del pasado mes de enero, el intendente electo Rubén Ovelar, hacía oficial su decisión de alejarse del gobierno para el cual había sido electo para asumir en el PAMI Córdoba. Traicionó el mandato de sus vecinos pero también efectivizó el engaño que hizo durante su campaña electoral. Todo había sido pactado: Ovelar ayuda a ganar las elecciones, se iba a un lugar "soñado" por él y dejaba el municipio en manos de Pablo Alicio, un joven aspirante al poder, cuya imagen nunca "cuajó" en el electorado de de La Cumbre. Todos dicen en voz baja que hubo un armador de la jugada que hizo conjugar intereses personales para que todo salga como se pergeñó.

Con el entusiasmo de un principiante y a sabiendas que Ovelar ya no volvía, Pablo Alicio encaró a toda marcha una renovación generacional, pero, cuando aún no había logrado pasar "de fase", se encontró de frente con la pandemia del coronavirus que ya venía haciendo estragos en las principales capitales del mundo.

Su inexperiencia política y su mal asesoramiento hicieron estrellar su gestión: En pocos días La Cumbre reportó los primeros casos de infectados de coronavirus del valle de Punilla. La situación fue tan mal manejada por el gobierno del inexperto gobierno de Alicio, que los ciudadanos no tardaron en culparlo en haberles ocultado información. La psicosis se adueñó de la ciudad y la oportuna intervención del Centro de Operaciones para la Emergencia (COE) apaciguó el pánico.

Asustado, introvertido, contradictorio, impulsivo, sin proyectos y sin dinero en sus arcas, Pablo Alicio fue encerrándose a diario en su despacho y rodeándose de asesores que lo arengaban a profundizar los proyectos de su gestión. Sin embargo, el balance de la administración Alicio señala: un basural municipal, que alguna vez tuvo intenciones de ser modelo, se incendió por falta de mantenimiento, aumentan las calles destruidas, el alumbrado público en franca decadencia no deja de deteriorarse, baldíos lleno de basura, yuyales y roedores, microbasurales clandestinos sin controles y cortes en el servicio de agua, parecen haber hecho mella en el espíritu de Pablo Alicio, quien hoy en día se pregunta si debería o no continuar al frente del Ejecutivo de La Cumbre.

Ernesto El Ganame- Charly Engel- "Los socios del silencio"

Ernesto El Gáname. Con el armado ganaron ellos, perdió La Cumbre.

El actual presidente del Concejo Deliberante de La Cumbre, Ernesto El Gáname y el edil vecinalista Carlos "Charly" Engel, gobernaron La Cumbre durante 20 años. El Gáname, fue intendente entre 1995 y 2003 y Engel hizo lo propio entre 2003 y 2015.

Charly Engel, se ubicó mejor de lo que creía.

El Gáname abandonó el gobierno acosado por las demandas judiciales en su contra y Engel, quiso claudicar al promediar su tercer mandato, pero la oportuna intervención de los concejales del momento, le impidieron abandonar el poder.

En el arte de que en la política "todo es posible", ambos ex mandatarios, coincidieron en el mismo recinto y en un tiempo "políticamente incorrecto para un mandatario".

A partir de allí, los dos ex intendentes supieron construir poder y desde el recinto legislativo, y según la opinión de vecinos y opositores, gobernar los destinos de la ciudad de La Cumbre, con un perfil bajo y sin exposición y en supremo silencio.

¿ Quién gobierna, y cómo, en La Cumbre?