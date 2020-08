Villa San Nicolás: Denunció una persecución política del intendente Ciarez

Daniel Ceballos es ex presidente del club Villa San Nicolás y un referente entre los vecinos y comerciantes de la pequeña localidad, cercana a Villa Carlos Paz, y denunció en las redes sociales al intendente Pedro Ciárez de Malagueño, a quien acusa de perseguirlo políticamente e intentar que cerrara su negocio.

Sostiene que en un corto período de tiempo sufrió una catarata de multas de parte del área de Bromatología y cuestionó la validez del procedimiento: «Se constatan supuestas infracciones devenidas en multas para el feudo desde el interior del vehículo oficial de Inspectoría Municipal, en plena pandemia, cuando todos sabemos lo que significa mantener abiertos locales comerciales y sostener la actividad y los empleados, crean un malestar e inquietud sobre la actividad que realizamos».

«Se hacen multas a ojo, sin bajarse del vehículo, por lo que desconfiamos de la legalidad de su procedimiento y pareciera que el intendente, a modo de persecución, envía al personal a recaudar en comercios que de verdad están regla y no a otros que dan vergüenza o son amigos de algún empleado municipal o del poder. Los comerciantes del pueblo nos vemos en la obligación de manifestar lo sucedido y ya que el Estado no solo no da ayuda a las Pymes, solicitamos que por lo menos, no seamos perseguidos por políticos obsecuentes que se escudan en el poder o en un simple cargo»; agregó.

Ceballos nació y se crió en Villa San Nicolás y pertenece a una familia que pertenece a los primeros pobladores de la villa, quienes se afincaron en la localidad a principios del siglo pasado. Desde joven, tuvo un arraigado compromiso con las instituciones del pueblo y fue un gran luchador para que los vecinos cuenten con los servicios básicos. Esto le ha llevado varios enfrentamientos con los mandatarios de Malagueño, principalmente con Ciarez.

Los vecinos de San Nicolás coinciden en que el intendente tiene «abandonada» la localidad y que los vecinos de las urbanizaciones privadas alrededor de la comunidad tienen accesos a mejores servicios que el humilde barrio.

Asimismo, Ceballos lideró el club Villa San Nicolás por años y logró que el equipo participara del Torneo Argentino C de AFA. Su madre, Carmen Rojas, es la actual presidenta de la institución y líder de la fundación que brinda a los vecinos atención médica y asistencia para alumnos sin costos.