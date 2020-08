La Provincia criticó la decisión del intendente de Malagueño de secuestrar bicicletas

El gobierno provincial a través del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, salió a cuestionar la decisión del intendente de Malagueño, Pedro Ciarez, quién ordenó a los inspectores municipales que secuestren las bicicletas de los deportistas que ingresaban al ejido de la localidad. Ocurrió el fin de semana pasado y muchos tuvieron que volverse caminando hasta sus hogares. Convocan a una «bicicleteada» para repudiar al mandatario.

Esta mañana, Mosquera, en declaración a medios provinciales aclaró que está de acuerdo con las sanciones, pero no con la quita de los vehículos. No obstante, Pedro Ciarez destacó que la medida fue ejemplar al punto que ayer «no hubo ciclistas en la zona».

El pasado sábado, unos 20 ciclistas que circulaban por el camino de tierra que une La Calera con la colectora de Carlos Paz fueron multados por inspectores de Malagueño que les retuvieron las bicicletas aduciendo que La Calera pertenece al Departamento Colón, mientras que Malagueño se encuentra en el Departamento Santa María.

Si bien desde el pasado mes de junio, el Centro de Operaciones de Emergencias autorizó la práctica deportiva de ciclismo de montaña, en julio se suspendieron los permisos especiales para deportes y actividades recreativas que precisen de traslados interdepartamentales. Es decir, se pueden practicar, pero dentro del mismo departamento de residencia.

El problema fue que no solo los multaron, sino que los inspectores les quitaron los rodados en un camino con muy poca circulación de vehículos y se fueron, dejándolos absolutamente varados y sin medios para volver. Algunos pudieron llamar a familiares para que los buscaran, pero no todos contaban con permiso de circulación y el regreso fue una odisea.

«Nos dejaron varados en el medio de la nada, en un lugar que es muy peligroso porque no pasa nadie, tuvimos que caminar y hacer dedo»; explicó Juan, uno de los ciclistas multados. La mayoría de ellos, deportistas aficionados, llevaba la vestimenta recomendada para la actividad que incluye unas zapatillas especiales que no son aptas para caminar grandes distancias.

«No se puede caminar con esos pinches, muchos tuvimos que volver descalzos por la tierra. Nos dejaron tirados»; destacó.

A la justicia

El abogado y constitucionalista Antonio María Hernández, patrocinante de algunos ciclistas, indicó a Radio Mitre: «Acá no hay razonabilidad, no hay proporcionalidad en las medidas, me da la impresión que se están afectando derechos fundamentales». «Entiendo cuando es un control sanitario, no un control con fines recaudatorios. Yo veo una actitud intimidatoria, son actitudes inconstitucionales, las actas son nulas, no se informa ningún tipo de derechos»; recalcó.

«Hay excesos y nosotros vamos a recurrir a la Justicia de faltas. Ya tiene que haber jueces que se ocupen de estos excesos que cada día son mayores»; completó