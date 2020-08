Malagueño: Denunciarán penalmente al intendente Pedro Ciarez

Malagueño.- Al menos dos prestigiosos estudios jurídicos de la ciudad de Córdoba, estudian denunciar penalmente al intendente de Malagueño, Pedro "Coco" Ciarez, por el supuesto delito de "Abuso de autoridad", luego de haber enviado a inspectores de esa comuna a multar y secuestrar las bicicletas de aquellos deportistas de otros departamentos que ingresaron al ejido municipal incumpliendo la cuarentena obligatoria ante la pandemia del coronavirus.

Si bien los deportistas reconocen no haber respetado el aislamiento, el cuestionamiento al mandatario de Malagueño se basa en haberlos abandonado sin los recursos necesarios para regresar a sus hogares.

"En ninguna parte de la ley dice que un infractor debe quedar abandonado, tal como sucedió el último fin de semana, donde hubo casos de deportistas que fueron obligados a caminar kilómetros descalzos por no contar con el calzado adecuado para hacerlo. Fue un durísimo castigo en una contravención tan simple que podría haber tenido otro tipo de resolución. Ojalá que cuando mis clientes retiren sus rodados no nos encontremos que les faltan piezas ya que son bicicletas de altos costos" señaló el letrado de un estudio jurídico.

"Yo estaba vestido con unos zapatos especiales para los pedales de la bici, que es imposible caminar con eso". destacó uno de los damnificados.

La medida de Ciarez, fue duramente cuestionada por el Ministro de Seguridad de la provincia, quien indicó que "no hacía falta secuestrarles los rodados".

Todos los medios, reflejaron esta mañana las quejas de los deportistas: Juan, uno de los ciclistas afectados, reconoció en diálogo con Cadena 3 su equivocación, pero cuestionó el accionar de la Policía y los inspectores municipales al dejarlos sin su único vehículo de transporte para regresar a su hogar. "Reconocemos, o yo por lo menos, el error, y voy a pagar la multa. Pero, ¿por qué me tienen que sacar la bicicleta? Me dejaron varado a más de 15 kilómetros de mi casa", lamentó.

Juan remarcó además que los efectivos se retiraron con sus rodados dejándolos "solos" en ese lugar, y contó además que pudieron volver "haciendo dedo" .

El intendente de Malagueño, Pedro "Coco" Ciarez se vio en medio de una polémica este fin de semana cuando tomó estado público un control municipal que terminó con el secuestro de bicicletas.

Lejos de intentar calmar los ánimos, Ciarez declaró: "No es la primera vez que pasa, todos los fines de semana tenemos pelotones de ciclistas que a pesar de las directivas provinciales van de un lado a otro. Hay una reglamentación impartida por el COE, eso no lo dice Ciarez, lo dice el COE. Entonces...¿Por qué algunas personas dicen que solo con la multa es suficiente? Entonces si tenés un poder adquisitivo acorde, pagás la multa y seguís cometiendo la infracción? Ese no era el motivo de las restricciones, ¿o si?", dijo Pedro Ciarez.