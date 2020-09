El ex intendente de Canals tiene Covid-19

El ex intendente de Canals, Carlos Peiretti, confirmó públicamente que es el caso positivo dado a conocer en la noche de este lunes. "Sólo quiero informar a los vecinos que me hago el control frecuentemente porque tengo que ingresar a San Luis, con el PCR. Fui esta mañana a Venado Tuerto por ese motivo y en forma privada. Cuando observé el resultado mi conciencia determinó que debía comunicarlo", afirmó en declaraciones al portal de noticias Enfoque Zonal.

Agregó que inmediatamente llamó al doctor Mariano Lagos primero, y después Dra. Maurino, y le indicaron que comenzara a respetar el protocolo.

"Reitero que, de no tener esta necesidad de ingresar a San Luis, no me habría enterado de esta situación", completó.

Peiretti, quien participó de la procesión por la Fiesta Patronal del pueblo concretada este lunes, mostró de forma documentada que el resultado del hisopado le fue informado momento después de la misma, a las 17.19 horas. "Quiero que quede claro, que no sabía nada sobre el resultado. Me enteré después", dijo Carlos Peiretti, quien agregó: "Gracias a Dios, no tengo ninguna molestia. Respetaré todo y saldremos adelante. Agradezco enormemente el acompañamiento. En mi interior siento un gran dolor, y espero no causar mal a nadie", dijo Peiretti, quien en la parte final de la entrevista se despidió diciendo: "un abrazo, saludos a todas las familias y deseo que tengan mucho cuidado".