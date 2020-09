Denuncia al intendente de Santa María de Punilla: «Me quiere desalojar en plena pandemia»

Ariel Chaparro es un vecino que desde hace 14 años se desempeña como cuidador de la casona y el viejo molino hidráulico que integra el patrimonio histórico de Santa María de Punilla y denuncia que el intendente Dardo Zanotti quiere desalojarlo en plena pandemia. Sostiene que nunca regularizaron su situación y que le pagaban por «changas» y asegura quieren expulsarlo para concesionar el predio, donde se encuentra el primer molino hidráulico de la Provincia de Córdoba.

«Cuando yo llegué, estaba todo abandonado y era todo monte. Antes había una familia que lo estuvo cuidado por 20 años y que luego se fue. Acá se hacían múltiples eventos y yo era el encargado de atender a la gente, preparar el salón, recibirlos y guardar todo. La Municipalidad sabía que yo estaba a cargo del predio y nunca tuve un problema pero el jueves 10 de septiembre, me llegó una carta documento intimando a dejar la propiedad en veinte días»; denunció Chaparro.

«Un día me llamó el intendente y me dijo que estaba de prestado, que le tenía que firmar unos papeles e irme de acá. Yo no tengo donde ir, estoy desocupado y hago changas. Nunca me pagaron un sueldo, nunca tuve vacaciones y siempre estuve trabajando acá. Cualquier vecino puede decirles que soy el cuidador del lugar, yo vivía acá con mi familia pero ellos se fueron por esto de la pandemia. Nunca me pagaron y el intendente me dijo que yo estaba viviendo de arriba, cuando fue él mismo quien pidió que no me fuera para que este lugar fuese ocupado o quedara abandonado»; agregó.

En otro fragmento de la entrevista, Chaparro apuntó: «El intendente me dijo que si quería me echaba, que me haría un juicio de desalojo y me dijo: 'Si quiere te saco, pongo un hotel o un boliche'. Incluso vino gente a preguntarme cosas, diciendo que el intendente les había ofrecido poner un boliche, pero esta es una casona histórica de adobe y es patrimonio de la Provincia de Córdoba. Yo no sé si me van a sacar de acá, pero es injusto lo que me están haciendo. Él sabe que yo estaba trabajando acá de casero y cumpliendo tareas de mantenimiento, pero ahora no se quiere hacer cargo del trabajo que hice. Yo dejé parte de mi vida acá. Incluso yo tengo una credencial firmada por el intendente como personal de seguridad ciudadana que me dieron en 2017, con eso me mandaban a decirle a la gente que no tire basura en el río. El intendente me quiere echar en plena pandemia, yo estoy desocupado y me quiere dejar abandonado en la calle».

Desde el municipio, en tanto, aseguraron que la decisión se debe a que se venció un contrato de comodato que tenía el municipio con el cuidador, pero el vecino niega haber firmado cualquier documento legal.