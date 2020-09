Coronavirus: «El único tratamiento eficaz es la donación de plasma»

Este viernes, Gustavo Visintín, jefe de departamento del Sistema Provincial de Sangre, visitó el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, lugar que, junto al Centro de Plasmaféresis Covid-19 de la Provincia, emplazado en la Capital, son los únicos habilitados por el Gobierno para realizar la extracción de plasma.

En primer término, Vicintin resaltó que “la importancia del procedimiento es por el beneficio clínico que tienen los pacientes, el cual, está siendo bastante fructífero en Córdoba. Se están recuperando más del 80% de quienes son tratados con plasma. Al tener anticuerpos neutralizantes, disminuyen la viremia, el paciente acorta su periodo de estadía en el hospital, ya sea en terapia intensiva, en la sala, o a veces evita pasar a la terapia”.

Agregó que “la decisión del Gobierno de Córdoba es entregarles plasma a todos los pacientes que así lo requieran, sin ningún tipo de discriminación. Quiero destacar que esto no tiene costo alguno, la Provincia los asume, ya sea de análisis, de material descartable, de máquinas, y de personal”.

El funcionario del Ministerio de Salud detalló los requisitos necesarios para la donación de plasma: Deben haber transcurrido de 14 a 20 días, después de que el paciente haya recibido su alta definitiva. El paciente debe tener entre 18 y 65 años de edad, contar con buena salud, y no haber tenido enfermedades crónicas, y no padecer enfermedades que se transmitan por sangre. No pueden ser donantes aquellas mujeres que hayan tenido gestaciones previas. Si pueden hacerlo para la Planta de Hemoderivados, para la instancia farmaceútica.

En este sentido, Visintín puntualizó que “una vez que el paciente concurre a los lugares habilitados para donar, se le toma una muestra con el fin de analizar si ha generado anticuerpos, y otra muestra para la serología común. Luego, la misma es estudiada para ver si el donante es apto o no”.

Anunció que, si bien las extracciones de plasma ya iniciaron en la ciudad de Río Cuarto, sólo pueden realizarse de jueves a sábado. “La próxima semana llegará a la ciudad una máquina de plasmaféresis, que fue adquirida por el Gobierno de Córdoba, la cual rápidamente pondremos en condiciones. Asimismo, se está trabajando en capacitar al personal que estará a cargo del manejo de dicho equipamiento, que requiere siempre estar supervisado por un médico especialista”.

El funcionario precisó que actualmente “se están enviando entre 20 y 30 plasma por día. Apuntamos a que esta cifra aumente, ya que, al no haber vacuna, o medicamento farmacológico, ni nada que prevenga este virus o lo cure, la donación de plasma es el único tratamiento eficaz”.