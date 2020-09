En el Valle de Punilla no se restringirán las actividades durante la noche

Las principales localidades del Valle de Punilla no adhirieron a la recomendación del Centro de Operaciones de Emergencias para restringir las actividades nocturnas de 20 a 6 hs. en el marco de la lucha contra la pandemia, aunque reforzarán los controles en las calles para garantizar que se cumpla con la fase de distanciamiento social.

Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda, Capilla del Monte, Tanti y muchos otros municipios y comunas seguirán con las flexibilizaciones y plantearon que viven una realidad distinta a la ciudad de Córdoba y el corredor de las Sierras Chicas, donde en los últimos días hubo un crecimiento exponencial de casos positivos de COVID-19.

Los mandatarios coinciden en que el mayor problema que afronta la región no radica en el funcionamiento de los establecimientos gastronómicos, sino en las reuniones sociales y fiestas clandestinas. «Un bar tiene que cumplir con una serie de disposiciones y nosotros controlamos que así sea, pero en una reunión en una casa no se utiliza barbijo, no se respeta el distanciamiento y ahí se producen los contagios»; expresaron desde el municipio carlospacense.

Por su parte, voceros de la intendencia de Cosquín, expresaron que se decidió mantener la cuarentena tal y como está, pero que se reforzarán los controles callejeros. Tanti también adoptará una postura similar y lo mismo ocurrirá con Capilla del Monte y La Falda.

«Volver a cerrar los bares y restaurantes solo provocará un impacto económico devastador y no servirá para evitar contagios. No hay casos positivos en establecimientos gastronómicos, el problema está en las juntadas familiares. Nosotros tenemos regulada la actividad nocturna desde mucho antes»; indicaron voceros del gobierno de Capilla del Monte.

En el corredor sur del departamento, el movimiento durante la noche es escaso y no se modificarán las medidas de flexibilización adoptadas en las localidades comprendidas desde San Antonio hasta Cuesta Blanca, lo mismo que ocurre en poblaciones como San Esteban, Casa Grande, Los Cocos, Estancia Vieja, Villa Santa Cruz del Lago, Parque Síquiman y otras.