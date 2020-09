Quieren conocer por dónde cruzaría la nueva autovía de Punilla

A través de un pedido de informes que presentaron ayer, la Asamblea Ambiental Cosquín solicitó al gobierno municipal que informe sobre los avances vinculados a la nueva traza de la autovía de Punilla. El gobierno provincial aún no oficializó el proyecto, pero trascendió que se estuvo avanzando en una alternativa que se ejecutaría durante el próximo año.

Se construirían varios puentes para sortear el río Cosquín y el gobernador Juan Schiaretti espera que los trabajos puedan comenzar durante el 2021. Lo que se conoció es que Vialidad modificó el diseño original que se ejecutaría sobre las laderas de las sierras y ofreció la alternativa de cruzar el río a la altura de Bialet Massé y atravesar por algunas zonas urbanas y tierras fiscales.

La obra será la continuidad del tramo ejecutado desde la Variante Costa Azul hasta la comuna de San Roque y en la segunda etapa, se extenderá desde la zona de Bialet Massé hasta Molinari.

India Ortíz integra la Asamblea Ambiental Cosquín y manifestó a El Diario: «Han vuelto a la carga con un proyecto del cual no tenemos precisiones porque no ha sido oficializado, pero que nuevamente nos pone en alerta. Ellos conocen que estamos firmes en nuestro convencimiento y tenemos la experiencia pasada y un buen asesoramiento legal. Presentamos un pedido de informe al Departamento Ejecutivo en torno a este proyecto, el estado actual, las comunicaciones oficiales y demás, porque queremos conocer detalles de una obra que tendrá un gran impacto en nuestra región».

«No hemos sido convocados para analizar ningún proyecto alternativo y tampoco sabemos si el viejo proyecto (que fue rechazado el año pasado) ha caducado. Para esta segunda etapa, no hay un sitio por donde pueda cruzar la autovía que no afecte reservas naturales. Es evidente que estos incendios que padecimos son organizados y se está buscando despejar las sierras para hacer rutas y emprendimientos inmobiliarios, no les interesa la vida»; agregó.

Desde la Asamblea Ambiental Cosquín convocan a los vecinos a sumarse a la defensa del bosque nativo y la preservación de la flora y fauna de las sierras. «Los invitamos a sumarse a las asambleas constituidas o armar grupos de vecinos autoconvocades para defender la vida misma»; completó.