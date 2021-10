Dos nuevas sedes para Juzgados de Paz del Departamento Río Cuarto

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, inauguró junto al Poder Judicial y las autoridades locales dos nuevos edificios para el funcionamiento de Juzgados de Paz en el departamento Río Cuarto los cuales fortalecerán el servicio de Justicia a los vecinos y vecinas del sur provincial.

Berrotarán y Coronel Moldes cuentan desde hoy con dependencias propias para atender de manera más adecuada las demandas de sus pobladores y alrededores, que requieran la ayuda de la Justicia.

Julián López, destacó que estas obras jerarquizan la función de los jueces de Paz. “Estamos contentos de habilitar numerosos juzgados entre todos los poderes”, dijo el funcionario que en lo que resta del año está previsto construir 10 nuevos edificios financiados por la Provincia.

“Inauguramos un nuevo edificio, no obstante –señaló López-, solo con el edificio no se resuelve el buen servicio de Justicia, sino con jueces comprometidos que tienen un plus que los hace más sensibles a los problemas de la gente”, valoró el ministro.

El inspector de la Justicia de Paz, Ricardo de Toro, resaltó el trabajo de la Justicia de Paz como primera manifestación de la Justicia en las pequeñas comunidades, la cual tiene múltiples funciones a cumplir. “Existe una Justicia de Paz que se le da valor en Córdoba; nuestro lema es Justicia cerca”, dijo el representante del Poder Judicial.

Fredi Decarlini, intendente de Berrotarán, expresó su satisfacción por la inauguración de la sede ante la importancia de los Juzgados de Paz en la vida de los pueblos. “Son los que están para atender a los vecinos que lo necesitan frente a las diferentes situaciones de vulnerabilidad”, resaltó el intendente.

Acompañaron la inauguración del nuevo Juzgado de Paz en Berrotarán, las juezas de Paz subrogantes de la localidad, Hilda Retamar y Mara Fait; intendentes municipales y comunales de la región; jueces de Paz del Departamento; autoridades locales y representantes de las instituciones y de la sociedad civil de la ciudad.

Mientras la mañana enmarcó la inauguración del nuevo edificio del Juzgado de Paz de Berrotarán, la inauguración del edificio de Coronel Moldes engalanó la tarde de la ciudad.

El anfitrión del acto fue el viceintendente de Moldes, Gustavo Arguello, acompañado por la jueza de Paz, Mariela Panzolato.

También estuvieron presentes el diputado Carlos Gutiérrez y los legisladores Milena Rosso, Leandro Carpintero y Andrea Petrone.

Participaron también, el juez de Cámara Criminal y Correccional de Rio Cuarto, Emilio Andruet; el fiscal de Instrucción del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Pedro Miralles; intendentas e intendentes, Jefas y Jefes de Comuna del Departamento Río Cuarto y representantes de las distintas instituciones y agrupaciones de la comunidad.