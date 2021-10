El jueves presentan el libro «El Secreto del Pontificio»

El ex sacerdote Adrián Vitalli presenta su libro "El Secreto Pontificio". En su adelanto, el ex sacerdote adelantó que en la Iglesia "todo lo que no es sagrado es secreto".

"El secreto pontificio no escapa a esta máxima y este secreto inconfesable de la pederastia no deja de ser una profanación de lo sagrado. Este libro pretende sacar de la penumbra y de la vergüenza a las víctimas abandonadas, que la Iglesia mantiene hace años ocultos y silenciadas por el miedo y la culpa.

En Argentina tenemos aproximadamente 6.428 sacerdotes, de los cuales un diez por ciento de sacerdotes son pederastas y en Argentina solo hay sesenta y tres denunciados, se deduce que en la Iglesia de nuestro país todavía permanecen aproximadamente seiscientos treinta y siete curas pederastas ocultos.

¿Por qué este silencio piadoso e imprudente de la jerarquía ante casos tan evidentes? ¿Qué saben los sacerdotes pederastas de los obispos? ¿Será consensuado? ¿Será negociado? ¿Qué precio tiene ese silencio? ¿Será por temor a que iluminen los agujeros negros de la Iglesia?

Realista, escéptico, pero aún esperanzado, Adrián Vitali nos acerca su cruda y valiente visión que describe, de un modo impactante, como se ha corrompido insistentemente la inocencia de cuerpos de niños transgredidos falsamente en nombre de Dios. Asimismo, revela prácticas anacrónicas y dañinas que no contemplan el sufrimiento de las víctimas y que las tiene en el laberinto trágico de la impunidad indolente, donde sólo algunas víctimas pudieron salir. A su vez, a los victimarios, los mantiene, rezando al Dios de los silencios" reza la contratapa de “El secreto pontificio: La ley del Silencio”.