Provincia y Municipio pondrán en valor otro tramo del Suquía

Este jueves, el gobernador, Juan Schiaretti; junto al intendente capitalino, Martín Llaryora; la diputada nacional y coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo; y al ministro de Servicios Públicos, Fabián López; presidió la firma del convenio para el llamado a licitación de la puesta en valor y refuncionalización de otro tramo del Río Suquía. En este caso, se pone en marcha el proyecto “Paseo del Suquía – Etapa I”.

Este nuevo tramo está comprendido entre la Isla de Los Patos y el Puente Letizia, conformando un parque lineal de más de seis kilómetros de longitud. El más “largo de la Provincia y uno de los más grandes del país”, afirmó el gobernador,

Este trabajo se enmarca dentro de una intervención integral conjunta entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Córdoba, que contempla también el acceso y la recuperación de la Isla Zípoli. El Ministerio de Servicios Públicos, en conjunto con la Ciudad, vienen trabajando mancomunadamente en el diagnóstico y valoración patrimonial de diferentes espacios urbanos, de acuerdo con los nuevos objetivos y paradigmas de desarrollo sostenible.

“Hablar de Córdoba es hablar del río Suquía. Y Córdoba no creció integrando el río. Recién ahora se empiezan a hacer edificios mirando el río. Y nosotros tomamos la decisión de revalorizarlo y la gente empezó a apropiarse. No lo utilizaban porque la infraestructura no los invitaba. La gente necesita de las obras para disfrutar el río y aprovecharlo”, explicó Schiaretti.

El monto de la inversión asciende a 350.407.893 pesos y el plazo de ejecución es de 12 meses. Un 50% del financiamiento estará a cargo de la Provincia y el otro 50% por la Municipalidad. Los oferentes para ejecutar la obra se conocerán el 16 de noviembre.

“Después de que terminemos esta primera etapa, seguiremos con otra traza. Con Martín tenemos la misma visión y el mismo objetivo: lograr el progreso con justicia social. Hoy podemos ayudar al intendente porque piensa y hace lo mismo que nosotros”, afirmó el gobernador.

Acompañaron, además, las siguientes autoridades: el diputado nacional, Paulo Cassinerio; el viceintendente de la ciudad, Daniel Passerini; y el secretario de Recursos Hídricos, Edgar Castelló.

Ciclovía, servicios y recreación

La principal intervención será la construcción de una nueva ciclovía, a partir de la existente, generando puntos de esparcimiento y recreación a lo largo de la misma. Habrá una traza diferenciada para peatones y ciclistas.

“La ciudad tiene que virar a una ciudad vivible para la gente, fácil para los vecinos y vinculada a la sustentabilidad y al ambiente. Y para eso había un tema pendiente: el río. Había que tener una decisión política, un trabajo en conjunto y una visión de recuperarlo. Entendiendo que, si nosotros mimábamos nuestro río, la gente iba a volver”, manifestó Llaryora.

Este nuevo paseo se acompaña de una serie de estaciones o parques para la práctica de deportes, como la calistenia, y las denominadas “Ciclopostas”. Como así también de puntos de descanso y recreación que contendrán: cestos de recolección diferenciados de residuos, bicicleteros, bebederos y un pilar de servicios con dispenser de agua caliente y puertos de conexión USB para celulares.

“Estas obras se hacen solo cuando trabajás en conjunto, y te interesa más la gente que la política. Cuando te interesa más hacer que discutir”, concluyó el intendente.