El programa de formación laboral de Lelikelen se prepara para su feria anual

La inserción laboral es quizás uno de los temas que más interesan y preocupan a jóvenes y adolescentes. De allí la importancia del programa de formación laboral que se desarrolla en las instalaciones de Lelikelen, un proyecto que funciona bajo la órbita de la SeNAF y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Empleo y Economía Familiar.

En agosto de este año lograron retomar la presencialidad, algo muy esperado por la comunidad educativa ya que gran parte de estas capacitaciones requieren actividades prácticas. Aunque la población es reducida a causa de los aforos, actualmente más de un centenar de chicos y chicas de entre 16 y 21 años participan de estos talleres y cursos gratuitos.

En el marco del cierre del ciclo lectivo 2021, el próximo viernes 19 de noviembre los estudiantes mostrarán los conocimientos adquiridos en la tradicional Expo Leli que se desarrollará entre las 11.30 y 13.30 en la explanada de la institución. Cabe destacar que la actividad es abierta a toda la comunidad y también suma a las otras propuestas que funcionan en dicho centro socio-educativo.

Sobre el programa

El propósito del Programa de Formación Laboral es incrementar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes que se incluyen en las propuestas formativas de Lelikelen. Es un espacio donde se promueve el desarrollo de competencias socio-laborales que favorezcan su inserción en el ámbito del trabajo.

“Además, es un programa que dispone de un acompañamiento psico-socio-educativo” resalta Lilia Fernández psicóloga del Equipo Técnico de Lelikelen.

Javier Pohl, jefe del área de capacitación y coordinador del centro socioeducativo y laboral, señala que el programa desde hace un tiempo recibe a jóvenes con algún tipo de discapacidad porque Lelikelen es una institución inclusiva. Además, explica, que está abierta de manera especial a capacitar y formar a adolescentes y jóvenes que han sido acompañados por SeNAF en la protección de sus derechos.

En la actualidad, el programa ofrece nueve cursos: auxiliar en peluquería, asistencia en panadería y pastelería, capacidades socio-laborales, asistencia en cocina, estética de manos y pies, armado, mantenimiento y reparación de bicicletas, auxiliar en electricidad de inmuebles, alfabetización informática y calidad de atención al cliente. Algunos de estos talleres funcionan en doble turno, y en todos los casos se respetan los aforos y burbujas correspondientes.

“Tal como venimos haciendo en los últimos años siempre tratamos de vincular a nuestros jóvenes con programas de pasantías que tiene el Ministerio de Empleo, como por ejemplo el PPP, PILA y xMí. Son propuestas que les posibilitan ingresar al mundo laboral de manera formal. Por otra parte muchos de estos chicos y chicas luego son contratados en las empresas donde realizan sus prácticas educativas. Además los talleres les brindan herramientas para poder llevar adelante sus propios emprendimientos”, expresan desde el equipo de Lelikelen.

En primera persona

Los chicos que se suman a los cursos aseguran que estos espacios de formación son muy importantes para acceder a un trabajo e insertarse al mundo laboral.

“Yo no había escuchado antes sobre el Lelikelen. Vine por una capacitación y me pareció muy buena. Vengo dos veces por semana, el horario es amplio y me resulta práctico. Hace tiempo que buscaba un curso para capacitarme en estética de manos y pies y no encontraba ninguno que fuera gratuito o económico. Por eso cuando me enteré de este centro me anoté y aprendí un montón. Tenemos una profesora que nos explica muy bien”, cuenta Lucy.

Por su parte, Lucas dice que el Taller de Auxiliar de Peluquería que está haciendo, le gusta mucho. “Aprendo a cortar el pelo, a hacer peinados. También aprendo a compartir y a trabajar con mis compañeros… Me sirve un montón, sobre todo porque mi proyecto es poner una peluquería”, afirma Lucas.

Por último, Brisa y Priscila del curso de Calidad de Atención al Cliente, concluyen: “aprendemos cosas nuevas que nos van a servir para conseguir un trabajo. En esta capacitación nos enseñan a comunicarnos con la gente, usar las palabras correctas, manejar una computadora, hacer planillas… Todas cosas útiles”.