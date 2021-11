Córdoba reciclará 4 toneladas de papeles abandonados en el Registro Civil

Desde hace años, en el ex Registro Civil de avenida Colón se acumulaban pilas y pilas de papeles en el piso del subsuelo del edificio. Se trata de documentación no esencial, que ha cumplido con los plazos de conservación y no tiene valor legal.

Por eso, todos estos papeles fueron triturados y serán entregados al ente Córdoba Obras y Servicios para su tratamiento y comercialización por parte del Centro Verde Inclusivo ECOFEM.

Terminado el proceso de normalización de todos los documentos del Registro Civil iniciado en diciembre de 2019, que consistió en su inventario, clasificación y sistematización, y en la digitalización de la documentación esencial.

Papeles que estaban deteriorándose en un subsuelo, fueron digitalizados y se transformarán en recursos para una Córdoba más sustentable.