Impulsan que no falte leche materna en Córdoba

El Ministerio de Salud lanzó el martes el Programa Provincial del Banco de Leche Humana de la provincia de Córdoba. Con base en el Hospital Materno Neonatal, el programa donará el alimento a lactantes internados en este u otro centro hospitalario que por alguna razón no pueden ser amamantados por su propia madre.

“El Programa Provincial del Banco de Leche Humana es una política pública promovida desde la Secretaría de Promoción del Ministerio de Salud, con el objetivo de garantizar la igualdad en el acceso a leche humana para todas las niñas y niños lactantes, que por circunstancias específicas así lo requieran, y según los criterios médicos nutricionales”, explicó Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud.

Un Banco de Leche Materna es un servicio especializado, responsable por la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Su objetivo es realizar actividades de recolección del excedente de leche de madres que amamantan, y procesar, controlar la calidad, clasificar, conservar y distribuir el alimento.

En este sentido Marcela Yanover, directora de la Dirección de Jurisdicción de Maternidad e Infancia, destacó: “La leche humana es el mejor recurso nutricional que puede ofrecerse a personas recién nacidas y a que disminuye el riesgo de contraer infecciones, alergias o de sufrir malnutrición, entre otros”.

Las mujeres a veces no pueden amamantar, debido a alguna enfermedad o por tomar medicamentos incompatibles con la lactancia, entre otros motivos. En ese sentido, los bancos de leche humana permiten llegar a una población más amplia, expresó la especialista.

Actualmente en Argentina hay ocho bancos de leche humana instalados, desde 2007, en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Corrientes y Córdoba.

El establecimiento se alimenta de una red de maternidades cercanas que poseen Centros de Lactancia Materna, que son espacios donde las mujeres pueden sacarse leche, guardarla y ofrecerla a su bebé o enviarla al banco para ser analizada, procesada y poder servir de alimento para otros recién nacidos.

También recibe leche de mujeres que deseen donar; las interesadas se pueden acercar al Banco de Leche para recibir información y orientación respecto a la forma adecuada en que debe realizarse la extracción, conservación y traslado de la leche, así como también presentar los análisis de VIH, Hepatitis B, C y sífilis entre otros, los cuales pueden realizarse en el mismo hospital.

Además, para ser donante se debe cumplir con algunos requisitos: estar amamantando, no consumir medicamentos contraindicados para la lactancia, bebidas alcohólicas, no fumar ni consumir drogas, no haberse realizado tatuajes ni haber recibido una transfusión de sangre en los últimos seis meses y tener menos de un año de lactancia.

Para consultas, podes acercarte al Hospital Materno Neonatal “Ministro Dr. Ramón Carrillo”, en Av. Manuel Cardeñosa 2900, los días martes, miércoles y jueves de 8 a 12 horas. Además, el Banco de Leche Humana cuenta con una línea telefónica 0351- 4348350/55 (interno 131) y el correo electrónico donalechecba@gmail.com.