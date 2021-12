Santa Cruz del Lago: Denuncian irregularidades en el debate del Presupuesto

Un grupo de vecinos de la localidad de Villa Santa Cruz del Lago denunció que hubo irregularidades durante el debate por el Presupuesto 2022 en el Concejo Deliberante, sostienen que no se informó cuánto dinero se planea gastar durante el próximo año ni que tampoco se garantizó la participación de la comunidad en la Audiencia Pública.

El jueves de la semana pasada, hubo fuertes cruces entre jóvenes y el presidente del cuerpo legislativo, Luis Condor, quien decidió suspender el debate hasta el próximo miércoles 22 de diciembre. Sin embargo, se modificó el horario de la convocatoria y muchos aseguran que se hizo con la intención de evitar una presencia masiva de vecinos.

Los denunciantes expresaron que la audiencia se convocó apenas unos pocos días antes (cuando la normativa vigente establece una convocatoria de al menos veinte días de antelación) y que tampoco se publicó en ningún medio local; que el presupuesto se subió a una cuenta de Facebook con tan solo tres días de antelación y sin precisar cuánto sería el egreso previsto para el 2022 y que no se permitió el ingreso al reciento de muchos ciudadanos.

Pero uno de los puntos más calientes del debate, se produjo cuando intervino en la Audiencia Pública un joven trabajador del municipio de Villa Santa Cruz del Lago, quien además coordina una organización política juvenil local independiente. Éste fue cuestionado por el propio Condor por no haber informado que el presupuesto no se había publicado correctamente, a lo que el joven respondió que no era «su responsabilidad» la publicación oficial de un documento público.

Asimismo, también dijo que las remuneraciones del personal municipal no llegan a cubrir las necesidades básicas de una familia y se encuentran bajo la línea de pobreza.

Debido al clima imperante en el recinto, se debió suspender la Audiencia Pública hasta el miércoles 22 de diciembre. Y si bien se había acordado que se realizaría en horas de la tarde, ahora se pasó para el horario matutino y temen que muchos vecinos no puedan participar por cuestiones laborales.

Se estima que el proyecto del Presupuesto 2022 será tratado por los concejales durante el próximo jueves.