Cuesta Blanca contra los robos, las usurpaciones y el descontrol

La comuna Cuesta Blanca puso en marcha el Operativo Verano para reforzar la seguridad y brindar asistencia a vecinos y turistas durante la temporada. Durante los próximos días, se espera el ingreso de una gran cantidad de propietarios de casas de verano y un intenso movimiento en los balnearios.

La jefa comunal Ana Gaitán aseguró que desarrollistas inmobiliarios se encuentran detrás del reclamo de algunos vecinos, quienes se quejaron durante las últimas semanas de hechos de inseguridad.

En diálogo con EL DIARIO, Gaitán expresó: «Se está realizando un operativo de seguridad. Empieza a venir gente que tiene casa y tenemos gente, algunos con intereses inmobiliarios, que incitan a la gente y les dicen que no contamos con seguridad. No vamos a permitir que se haga política con algo tan sensible para la gente. A ellos no les importa la seguridad, ni del vecino ni del turista, sólo le interesan los terrenos que pretenden para sus emprendimientos. La comuna trabaja por la seguridad y también en contra de la gente que quiere quedarse con terrenos que no les corresponden. Por supuesto que tenemos hechos delictivos, justamente estamos reforzando la presencia policial porque sabemos que viene gente otros lados y muchos vienen a robar».

En torno a las infracciones más comunes que suceden durante el verano, dijo: «Quiero aprovechar para aclarar que tampoco vamos a permitir que venga gente de afuera para hacer fuego a las orillas de los ríos, ni acampar o tomar bebidas alcohólicas en zonas públicas. Acá hay asadores y lugares para acampar como corresponde. Tampoco vamos a tolerar la música fuerte, no estamos en contra, pero cada uno tiene derecho a escuchar la música que le gusta. Está prohibido el consumo de alcohol en los ríos, porque eso puede ocasionar errores fatales en las costas de los ríos».

«Este es un lugar donde la gente viene a descansar y a conectarse con la naturaleza. Tenemos las reservas al 100% en casas y hoteles, ya está todo el mes de enero reservado. Tenemos nueve bajadas al río con los guardavidas, Defensa Civil, gente de los estacionamientos y tenemos todo organizado»; finalizó la jefa comunal.