Los Cocos: indignación en los vecinos por el alto aumento en los impuestos

Los Cocos.- Una gran indignación se produjo por estos días entre los vecinos de Los Cocos, luego de que el municipio les enviara los cedulones cuya primera cuota vence en los próximos días. Esos cedulones, con respecto al año pasado tienen un aumento, en algunos casos, superior al 100%, cuando el promedio de aumento en los principales municipios de Punilla ha sido entre el 35% y el 45%.

Un vecino le dijo a EL DIARIO, que el año pasado pagó por mes con el servicio de agua incluido, 800 pesos, y este año sin incluir ese esencial servicio.

Noticias Relacionadas Capilla del Monte: Díaz viajó a Buenos Aires por obras para el municipio

En noviembre del año pasado, la nueva tarifaria dividió las aguas del oficialismo ya que el propio presidente del recinto Alejandro Ceballos, votó en contra.

Tras la máxima tensión, el mandatario consiguió el apoyo de la oposición y el proyecto del presupuesto, impositiva y tarifaria 2021 fue aprobado: "no estoy de acuerdo con el proyecto de aumento del ejecutivo con la tarifaria, mantengo mi postura, más allá que soy el presidente del Concejo del bloque oficialista, cuando hubo que acompañar con proyectos del ejecutivo los he acompañado, soy nacido en Los Cocos, actualmente también soy comerciante y conozco la difícil situación del pueblo, por eso he votado en contra el aumento del 130 %" expresó Alejandro Ceballos, en esa oportunidad.

Por su lado, desde el municipio indicaron que hubo un error en la liquidación.