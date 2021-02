Schiaretti lanzó un programa para crear 400 empleos

Este jueves, desde el Centro Cívico, el gobernador Juan Schiaretti presentó el Programa de Inserción Laboral en Industria de Maquinarias Agrícolas.

El Gobernador estuvo acompañado por la diputada nacional, Alejandra Vigo; los ministros de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure; de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso; y la presidenta de la Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas y Agrocomponentes (AFAMAC), Luciana Mengo.

Esta acción, que estará coordinada por el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, tiene como objetivo la creación 400 oportunidades de empleo de calidad, que mejorarán la competitividad de las empresas de Maquinaria Agrícola de la Provincia de Córdoba. Estará destinada a personas de 16 a 45 años que tengan domicilio en la Provincia de Córdoba.

Al respecto, Schiaretti sostuvo que “el objetivo del Gobierno Provincial a través de estos programas es generar empleo genuino. Para nosotros no hay mejor manera de ganarse la vida con dignidad si no es a través de un empleo genuino. Y no hay mejor política social que un buen empleo”.

A través de esta iniciativa se brindará capacitación y entrenamiento laboral a 250 personas en Tornería y Soldadura de Producción, lo que les permitirá insertarse laboralmente en fábricas de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes del sector. Asimismo, se capacitará a 150 personas que estén actualmente trabajando en el sector para que eleven sus capacidades e incrementen la productividad de la empresa donde trabajan.

“Este programa va destinado a un sector que es una economía regional en Córdoba. Nosotros en Córdoba producimos cerca del 40 por ciento de lo que Argentina fabrica en este rubro. Y tenemos alrededor de 10 mil puestos de trabajo. Y es, por lo tanto, una economía regional que ha crecido mucho el año pasado” señaló el Gobernador.

Cabe señalar, que según datos de la secretaría de Industria, el sector ha crecido más del 50 por ciento el año pasado. Además, según el primer mandatario, el rubro “tiene una demanda sostenida, porque sus clientes que son los productores agropecuarios, cada vez que les va bien invierten acá en Córdoba, en este caso comprando la maquinaria para mejorar el rendimiento”.