El intendente de San Francisco del Chañar admitió haber sido vacunado

El Intendente de San Francisco del Chañar, Marcelo Eslava, admitió que se colocó la vacuna contra el coronavirus. Lo hizo en un comunicado donde justificó porque decidió colocarse la vacuna Sputnik V.

También aclaró que ninguno de sus familiares recibió la dosis. Lo llamativo es que Eslava ni el director del Hospital Geriatrico, Dr, Marcelo Feliciani, pidieron disculpas como lo hicieron varios funcionarios y periodistas a nivel nacional

"Ante las publicaciones recientes, de que he recibido la vacuna contra el Covid-19 , les digo que es correcto y lo hice en el Sanatorio J.J Puente, un Hospital Provincial, donde se realizan las vacunaciones. Sin ningún privilegio ni vacunatorio VIP, y ante el personal del Hospital de manera pública, sin esconder nada. Fue en el momento que me encontraba con personal del Hospital Municipal que concurrieron a recibir su vacuna y ya al cierre del operativo siendo cerca de las 14 hs quedaba una dosis libre, ya que para vacunarse se necesitan 5 personas solo había 4, y el director autorizó a que me vacunara caso contrario se inutilizaría o tenía que tirarse. El personal de Salud de los dos hospitales que actualmente trabajan ya se habían vacunado casi en su totalidad" indicó.

Expreso esto para poner claridad de cómo fueron las cosas, bien públicas y sin ánimo de ocultar nada y que aquellos que mal informan tratando de hacer quedar mal a las personas no tengan más argumentos dañinos y me gustaría que hicieran algo trabajando en la lucha de todos los días por controlar la pandemia.