Comenzaron a vacunar a mayores de 70 años: cómo anotarse

Córdoba.- Desde el domingo el Ministerio de Salud provincial comenzó a notificar a los cordobeses mayores de 70 años que se inscribieron vía online y residen en la capital, informando día, hora y lugar de vacunación.

“La persona que no ha recibido notificación del Ministerio de Salud con el respectivo turno no debe asistir a los vacunatorios, dado que no podrá ser inmunizado”, indicaron.

Noticias Relacionadas Ayer se se vacunaron 4.365 personas en Córdoba

Quienes deseen vacunarse y aún no se han registrado podrán realizar el trámite ingresando a: https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar o llamando al 0800-122-1444 opción 4.

Para realizar este trámite deberá contar con Ciudadano Digital (CiDi) nivel 1. Cabe recordar, que habiéndose inscripto, oportunamente la autoridad sanitaria enviará un e-mail o SMS informándole el día, hora y lugar donde recibirá la vacuna.

Hasta el momento se han otorgado 15.000 turnos para que cordobeses mayores de 70 años y que residen en la capital provincial reciban la vacuna contra el coronavirus entre este martes 23 de febrero y el lunes 1 de marzo.

Este lunes se vacunaron 4.365 personas, y al día de la fecha en la provincia de Córdoba se colocaron en total 51.355 dosis de vacuna para Covid-19 y 21.227 personas completaron el esquema de inmunización.

En cuanto a la distribución geográfica, de las 51.355 dosis, 28.947 se colocaron en el departamento Capital y 22.408 en los 24 departamentos del interior provincial.