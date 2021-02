Tras el temporal Huerta Grande agradeció ayuda de la Provincia

El intendente de Huerta Grande Matías Montoto agradeció al gobierno de la Provincia por la asistencia que recibió la comunidad tras el feroz temporal que sufriera en los primeros días del pasado mes de enero.

"Se está trabajando intensamente en los arreglos de calles para que Huerta Grande tenga todas sus calles transitables. El trabajo es intenso en los barrios con la ayuda de la Provincia que a través de Vialidad Provincial envió tres camiones y maquinarias como motoniveladoras y retroexcavadores que se sumaron a las máquinas del municipio", señaló el intendente.

Montoto dijo que espera que el clima acompañe para terminar pronto los trabajos que son infinitos por la topografía de la ciudad. Pero hizo hincapié en la presencia de la Provincia a través de sus ministros Facundo Torres y Juan Carlos Massei.

"Son los únicos que nos escucharon, nos acompañaron y estuvieron cada vez que lo necesitamos. No solo ayudaron al municipio sino a cada familia damnificada. Una por una, y son treinta las familias que sufrieron daños irreparables. Se van hacer cargo con fondos de Catástrofes Naturales subsidios para los damnificados," aseveró Montoto.

Indignado con la Nación

El intendente punillense se mostró indignado con la indiferencia del gobierno nacional. "Nos ignoró, parece que Punilla es una estancia de un kirchnerista que no pertenece a la Nación. Mientras nuestra gente sufría el temporal devastador, había un ministro nacional firmando convenios que son para la foto a menos de veinte kilómetros. Me parece que nos faltó el respeto, y no hablo solo por Huerta Grande, sino también por las otras zonas y localidades vecinas que también sufrieron como La Falda, Villa Giardino."