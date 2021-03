La Legislatura ratificó su compromiso por la memoria, verdad y justicia

Legisladores y legisladoras de la Unicameral cordobesa expresaron su compromiso permanente en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, al conmemorarse el 45 aniversario del golpe de Estado cívico-militar ocurrido el 24 de marzo de 1976.

Lo hicieron ayer en el Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Campo de la Ribera, donde se realizó una sesión legislativa especial con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y como homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.

En la sesión, presidida por el vicegobernador Manuel Calvo, se aprobó un proyecto que declara a las actas de sentencia, expedientes y materiales fílmicos de las audiencias de los procesos llevados adelante por la Justicia Federal como parte integrante del Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Córdoba.

Calvo agradeció la presencia de personalidades y organismos que trabajan por los Derechos Humanos y valoró la importancia de poder sesionar en el ex centro de detención. “Estoy convencido de que esta decisión que hemos tomado en el seno del Poder Legislativo debe convertirse en una política de Estado, para que cada 24 de marzo se pueda llevar adelante la conmemoración del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en distintos espacios de la Memoria”, dijo el vicegobernador.

Durante la sesión, legisladoras y legisladores representantes de todos los bloques tomaron la palabra para expresar su posición en la búsqueda de la verdad histórica, justicia y reparación social ante las violaciones de los Derechos Humanos y libertades fundamentales durante la última dictadura militar.

“Poder participar en esta sesión especial, en este emblemático lugar y en vísperas de un nuevo aniversario de aquel triste, doloroso y fatídico 24 de marzo del 76 es un gran privilegio, porque podemos hacerlo en tiempos de libertad, paz y democracia”, dijo el legislador Juan Jure. “Hoy, desde nuestro bloque, ratificamos nuestra lucha por los Derechos Humanos del pasado, del presente y del futuro”, agregó.

“Mañana se van a cumplir 45 años del golpe más sangriento de la historia de la Argentina. Hemos recuperado la democracia para todos los tiempos, pero nos falta trabajar por la igualdad para consolidar la democracia, para sacar de la pobreza a tantos argentinos”, señaló el legislador Dante Rossi. “Hago un llamamiento a todos para que dejemos de lado la grieta y que nos unamos para trabajar por la igualdad y para una Argentina más solidaria”

A continuación, tomó la palabra la legisladora María Rosa Marcone. “Adherimos fervientemente a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, pero también pedimos memoria completa, verdad basada en los hechos y justicia ecuánime, sin rencores que puedan confundirla con revancha”, dijo. “La historia no se puede recortar a medida de lo que cada grupo quiera mostrar u olvidar. Si no es completa, es solo recuerdo parcial, que no educa a las generaciones futuras para no volver a cometer los mismos errores” afirmó.

Luego fue el turno de la legisladora Noel Argañaraz: “Queremos destacar y reivindicar el trabajo militante de los organismos de Derechos Humanos que metiéndose y buscando comisaría por comisaría lograron poner en pie lo que hoy es el Archivo Provincial de la Memoria en Córdoba”. La legisladora llamó a ser “miles en las calles” este 24 de marzo, para “marchar contra la impunidad y por los 30.000 compañeros desaparecidos”.

Por su parte, la legisladora Luciana Echevarría se refirió al simbolismo de poder sesionar en el Campo de la Ribera: “Es muy movilizante estar sesionando acá en donde miles de compañeros fueron desaparecidos, en un lugar que fue engranaje clave en la maquinaria represiva”, dijo. “Hoy seguimos peleando por justicia, por el fin de la impunidad. Y no aceptamos la teoría de los dos demonios, porque acá hubo un genocidio. Por los Derechos Humanos de ayer, de hoy y mañana, para hacer realidad el sueño de nuestras compañeras y compañeros desparecidos, para combatir por un país y un mundo más justo nuestro compromiso sigue intacto”, dijo.