Santos en Punilla: «Quiero construir un proyecto para todos los cordobeses»

El ex ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, estuvo recorriendo el sur de Punilla para interiorizarse sobre la realidad de la región, entrevistarse con intendentes y jefes comunales y comenzar a perfilar un proyecto político de cara al 2023. «Quiero construir un proyecto para todos los cordobeses»; aseguró en diálogo con EL DIARIO, al tiempo que destacó la temporada de verano que vivieron las sierras cordobesas.

Santos fue recibido por presidente comunal de Villa Parque Síquiman, Néstor Cuello y el dirigente radical Marcelo Vidosa y se reunió con Matías Montoto (Huerta Grande), Dardo Zanotti (Santa María de Punilla), Adolfo Parizzia (Estancia Vieja), Omar Ferreyra (Villa Giardino) y Luis Azar (Tanti), a quiénes presentó algunos de los lineamientos de lo que sería su pre-candidatura a gobernador.

«Estoy recorriendo toda la provincia, ayer estuve en el noroeste y terminamos en Cruz del Eje. Quería aprovechar ahora para estar en Punilla Sur, interiorizándome de lo que ha sido la temporada turística y cómo están evaluando lo que vendrá. Estoy tratando de colaborar desde mi experiencia en el sector turístico para ayudarlos a planificar el desarrollo de esta actividad, la base de la economía en esta región. Al mismo tiempo, escucho a los jefes comunales, a los intendentes y referentes de esta región para que apreciemos el futuro, las oportunidades que tenemos por delante y las necesidades. El desafío es pensar el futuro y presentar un proyecto de provincia para el 2023 en adelante, en eso estoy trabajando y lo estoy haciendo con mucha alegría»; destacó.

«Siento mucho afecto por mi provincia, mucho compromiso y estoy convencido que es un proceso que tenemos que construir entre todos los cordobeses. Lo he dicho en innumerables oportunidades, estoy trabajando primero en un proyecto provincial porque lo importante es saber qué queremos y para qué queremos gobernar. Estamos planteando la Córdoba del futuro y por supuesto, si la ciudadanía me acompañara sería para mí un gran honor. Córdoba no debe perder su autonomía ni su libertad y no debemos dejar que ningún proyecto autoritario penetre nuestra provincia»; agregó Santos.

En otro fragmento de la entrevista, expresó: «A Córdoba la veo una provincia más madura en comparación con el resto del país. Hay mucho por hacer, queda mucho por crecer y tenemos mucho por avanzar, pero debe reconocer que somos una provincia con un desarrollo institucional superior al resto de la Argentina. Soy optimista al pensar que en Córdoba podemos ser el modelo de una argentina mejor. Yo no voy a trabajar en contra de nadie, yo voy a trabajar por la sociedad cordobesa, cuidar sus instituciones y estrechar fila con todos aquellos que crean en la constitución, el respeto a las instituciones, la propiedad privada y el trabajo como una forma de impedir que una fuerza autoritaria se instale en nuestra provincia».

Consultado sobre la temporada de verano, Santos puntualizó: «Lo más importante que ha pasado, es que hayamos tenido una temporada, que haya existido y se les haya dado a los operadores, a los actores del turismo, un mínimo de certidumbre para desarrollar su actividad. La temporada ha sido un éxito y de ninguna manera ha desarrollado un impacto sanitario de relevancia, por lo tanto, está claro que debemos convivir con la pandemia y que la actividad turística es fundamental porque tenemos pueblos y pueblos de Córdoba que viven del turismo. En el caso de nuestra provincia, ha sido una temporada distinta y creo que Córdoba ha tenido una de las mejores performances del país. Espero que se siga en una senda de certidumbre. Tenemos todos los operadores trabajando por Semana Santa y escuchaba al gobierno nacional plantear que no se sabía si iban a cerrar el turismo o no, eso nos devuelve a una situación de crisis y la gente no sabe qué hacer. Es lo peor que nos puede pasar, necesitamos certidumbre porque los protocolos los conocemos, las reglas las conocemos y estamos preparados para cuidar a los demás. Hay que apostar a la gente, empoderarle su libertad responsable y tenemos que enfrentar juntos esta pandemia».