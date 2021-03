Córdoba busca una ley para prevenir intoxicaciones por monóxido

Una reunión virtual conjunta de las comisiones de Salud Humana; de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Servicios Públicos se llevó a cabo el martes en el ámbito de la Legislatura de Córdoba, con el fin de avanzar en un proyecto parlamentario que lleva por nombre «Campaña provincial de prevención contra la intoxicación por monóxido de carbono».

Para el tratamiento en cuestión fue convocada a exponer la doctora Nilda Gait, jefa del Departamento de Salud Ambiental de la Provincia, además de presidenta de la Sociedad de Toxicología y Ambiente y vicepresidenta de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental.

El proyecto, de autoría del legislador Oscar González, se propone difundir la problemática de esta forma de intoxicación que sigue cobrándose víctimas fatales y dejando diverso tipo de secuelas. La campaña se realizará todos los años, en fechas y períodos a determinar.

La iniciativa parlamentaria compromete a todos los poderes del Estado a participar de forma coordinada, con la posibilidad de sumar a organizaciones del tercer sector, municipios, comunas y al propio Estado Nacional en lo que corresponda.

La intención es interceder mediante un dispositivo de información y concientización que busque modificar las conductas humanas que conducen a esta clase de accidentes. Y también hacerlo antes de la llegada de los meses fríos, si bien no se trata solo de un fenómeno estacional, sino que se verifican casos durante todo el año, según comentó Gait.

La funcionaria de Salud provincial coincidió asimismo en la importancia y la necesidad de una campaña capaz de producir un descenso de la morbimortalidad asociada a las intoxicaciones por monóxido de carbono, al tiempo que detalló ante los legisladores aspectos de la casuística, formas de intoxicación agudas y crónicas, secuelas no diagnosticadas o que se confunden con otras patologías, entre otros puntos relacionados.

Comentó Gait que es problemática que no está acotada a un grupo social específico, ya que no solo se verifican casos relacionados con braseros y otras formas rudimentarias de calefacción. En ese sentido, abordó el tema del cuidado y la revisión permanente de los artefactos más involucrados en estas fatalidades, como calefones, hornos, grupos electrógenos y hasta motores de automóviles, cuyas emanaciones no controladas en los garages de las casas muchas veces explican síntomas para los que las personas suelen no encontrar razones clínicas.

Tras la exposición, los legisladores manifestaron inquietudes y preguntas a la doctora, acordándose continuar en el tratamiento de este proyecto hasta su conversión en ley.