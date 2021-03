Córdoba. Las ciudades de Río Tercero y Laboulaye restringirán la circulación nocturna, con la intención de evitar aglomeración de gente y juntadas masivas ante el aumento de casos de coronavirus.



En Río Tercero anunciaron que desde hoy y por los próximos 14 días se restringirá la circulación nocturna. "Necesitamos la colaboración de todos los sectores para hacer efectivas las medidas sanitarias que, aunque transitorias, deben tener la máxima legitimidad posible. Como desde el inicio de la pandemia, seguimos pidiendo a los vecinos compromiso individual y responsabilidad social", aseguró el intendente Marcos Ferrer, tras el anuncio oficial.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el jefe comunal agradeció al gobernador, Juan Schiaretti, y al ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, por "la pronta respuesta con el envío de efectivos de la Policía de Córdoba, con los que se podrá realizar un mejor control de las nuevas medidas sanitarias".



Agregó que "Limitando la circulación sin justificación podremos controlar las fiestas clandestinas".



Ante estas medidas quedarán exceptuados el personal de actividades esenciales y quienes acrediten que trabajan en horario nocturno.



Laboulaye endurece medidas



Por su parte, el intendente de Laboulaye, César Abdala, informó a Cadena 3 que restringirán el tránsito de 0 a 6 de domingo a jueves y de 1 a 6 los viernes y sábados.



Asimismo, la Municipalidad de Laboulaye prohibió desde hoy las reuniones en espacios públicos como plazas, lagos y parques.



El titular del Ejecutivo municipal explicó a Cadena 3 que decidieron avanzar con medidas restrictivas, ya que el 10% de los 200 testeos del pasado domingo dieron positivo.



"Hay mucha gente que quedó esperando la dosis, y van a seguir esperando. No es algo discriminatorio, sino que no alcanza para todos. Esto ha hecho que debamos avanzar con otras formas", señaló César Abdala.



El intendente precisó que decidieron prohibir las reuniones en espacios públicos "porque es un descontrol". "La gente se ha relajado mucho, todo con la excusa de que tuvimos un año guardados. Hay que cuidarse porque vienen las variantes extranjeras", agregó el también médico.



Abdala, además, anticipó que en caso de no encontrar colaboración de vecinos, habrá mayores restricciones. "Si la gente no tiene empatía y no cuida al prójimo, se tomarán medidas más severas. Ahora tocamos sólo horarios y vamos a controlar más los locales gastronómicos", advirtó.



De los 24 mil habitantes que cuenta Laboulaye, la ciudad cabecera del departamento Presidente Roque Sáenz Peña, sólo hay 1.500 vacunados. (Fuentes: Télam / Cadena3)