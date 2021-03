Aoita confirmó que habrá interurbanos el lunes

Córdoba. El titular de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita), Emiliano Gramajo, dijo ayer a Cadena 3 que las empresas depositaron el total de los sueldos de los choferes. "No vamos a realizar ningún paro, pero vamos a controlar el pago", advirtió.



"Vamos a controlar que las empresas hayan efectuado todos los pagos totales del salario pero tengo entendido que formalmente lo han hecho al mediodía de este viernes", indicó.



Aoita había advertido que en el caso de no efectuarse el pago para esta semana, accionarían con retención del servicio el próximo lunes contra aquellas empresas que no abonen los salarios en la fecha correspondiente. Es decir, con un paro parcial no de manera general.



"Las empresas han pagado, pero también hay que destacar el esfuerzo de esperar un día mas porque el cuarto día hábil fue ayer (jueves)", sostuvo.



Por otro lado, Gramajo se refirió a que en marzo continuarán con las negociaciones por la paritaria del 2020, a la cual se suma la del año vigente. (Cadena3)