Cosquín: Claudio Juárez respondió agravios por su condición de embajador cultural

El embajador cultural de Cosquín y maestro de ceremonia del Festival Folclórico Claudio "Pipulo" Juárez decidió responder en sus redes sociales a los agravios recibidos en el sitio Historia de Cosquín que administra María Elsa Peroni, en donde tres personas hacen referencia a su función de Embajador Cultural Itinerante de Cosquín.

La decisión del prestigioso conductor se dio tras no tener respuestas ante un pedido de “derecho a réplica”.

La respuesta de Juárez a los agravios está dirigida a la Administradora del sitio, Prof María E Peroni.

"Me veo en la obligación de publicar en este espacio, lo que considero una aclaración sobre dichos vertidos sobre mi persona y mi proceder profesional por integrantes del mismo, en su publicación del día 10 de Abril a las 20:15hs. Responder en particular a: Pilar Solla, Bachy Moya y Raúl Pérez Bonetto que por desconocimiento o tal vez no, opinan sobre mi labor como Embajador Cultural Itinerante de la Ciudad de Cosquín. Responder también a una inquietud sobre mi participación en este grupo, del cual me retiré hace un tiempo al no compartir la idea de publicar en su sitio una opinión sobre la Autovía Punilla, sobre la cual tengo mi opinión formada. No me pareció que la publicación cumplía con los preceptos que enuncia este grupo y al no recibir ninguna respuesta de Ud a la pregunta realizada, tomé la decisión de no publicar más en el mismo como lo venía haciendo. Tema este que lo hablé telefónicamente con usted y aclaré y argumenté mi postura.

En la publicación del 10 de abril a las 20:15 hs, noto que en los comentarios que a mi labor como Embajador se la tilda de “kiosquito” “cargo” y “negocio”…

En el año 2014 el municipio en la gestión del Int Marcelo Villanueva me designó con el Decreto 0314/14 como Embajador Cultural Itinerante de la Ciudad de Cosquín debido a la tarea de difusión que yo vengo realizando de Cosquín en los últimos 20 años como atractivo turístico y poniendo en valor el valor cultural que tiene nuestra ciudad como Capital Nacional del Folklore. Mi tarea tal cual lo expresa el decreto es AD HONOREM, no recibo remuneración alguna por esta tarea… Este decreto fue reafirmado por el Int Gabriel Musso en su primera gestión y en la actual gestión.

Mi labor consiste en realizar charlas educativas audiovisuales de diferentes temáticas en escuelas, centros culturales, bibliotecas y toda institución intermedia que lo requiera. El material con el que lo realizo es propio y/o realizado en conjunto con el área de prensa de la Municipalidad. Llevo documentadas 238 charlas audiovisuales en todas las provincias argentinas, es decir de Ushuaia a La Quiaca, además en Brasil, Chile, Bolivia y España.

Las mismas las realizo a la par de mi labor en la conducción y animación de los Festivales del País, tarea que durante todo el 2020 no pude realizar.

Espero con esta aclaración llevar tranquilidad a las personas que consideran que el dinero de sus impuestos se malgasta en mi cargo administrativo y no en mejoras de la ciudad.

Representar a mi ciudad cuando salgo de sus límites es el honor más alto al que puedo aspirar, hago mi labor con una gran alegría y profesionalismo lo que me ha valido el reconocimiento de dispares rincones de Argentina… y eso, créame NO TIENE PRECIO…"