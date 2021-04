Schiaretti recibió a autoridades de la UIC

Córdoba.- Este mediodía, el gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti junto al ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, recibió en el Centro Cívico a representantes del sector industrial para abordar aspectos que hacen al desarrollo del productivo, en el contexto de la pandemia.

De la reunión participaron el secretario de Industria, Fernando Sibilla; el presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Marcelo Uribarren; el vicepresidente de la UIC, Ércole Felippa; y el secretario de la UIC, Leonardo Destéfano.

En particular, durante el encuentro se trataron temas vinculados al diseño de una nueva ley de Promoción Industrial (la actual vence a fin de año), el funcionamiento de los protocolos biosanitarios en la industria en medio de la pandemia y la proyección de la matriz productiva Córdoba con vistas a 2030.

Al término de la reunión, Accastello indicó que la Provincia trabajará sobre «una nueva Ley de Promoción Industrial que continúe esta dinámica que hace que Córdoba sea una de las provincias de América Latina que más promueve la industria. Más aún con esta medida que tomó el gobernador la semana pasada de liberar a las industrias de ingresos brutos, de impuestos de sellos y de impuestos inmobiliarios. Eso es un incentivo que hace a mayor competitividad de la industria cordobesa».

Al respecto, Uribarren señaló: «El gobernador nos pidió que contribuyéramos a desarrollar unos ítems (del proyecto) que puedan mejorar (la norma) para que a fin de año tengamos una ley más perfeccionada que la que tenemos actualmente. Estamos muy contentos con la reunión que hemos tenido».

En relación a la pandemia, desde ambas partes coincidieron que gracias a la implementación de los protocolos sanitarios, en el sector industrial no se generan o multiplican los factores de riesgo de contagio. «Se ha trabajado muchísimo en todos los protocolos de bioseguridad y se han cumplido a rajatabla esos protocolos permitiendo justamente que la industria no sea un factor de contaminación de la pandemia y eso nos da un aliciente para que la industria y la producción no se detenga», indicó Accastello.

En cuanto a los lineamientos de desarrollo de la Matriz Productiva de la Provincia, Uribarren coincidió con la necesidad de impulsar una visión a mediano y largo plazo, porque «va a permitir tener un programa o una política de Estado para el desarrollo de industrias en un futuro».

En esa línea, el ministro manifestó que «vamos a trabajar en territorio, viendo cuáles son las perspectivas que van a ser más competitivas y van a permitir la clusterización de las cadenas de valor de Córdoba, proyectando (el sector) hacia los próximos 10 años».