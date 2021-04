El adoquinado cambiará la vida de los vecinos de San Antonio

El gobierno municipal que encabeza Patricia Cicerone llamó a licitación para avanzar con la obra de adoquinado en San Antonio de Arredondo, una obra que se ejecutará con fondos del programa «Argentina Hace» y aportes de los frentistas y que permitirá solucionar la problemática de las inundaciones en las calles de tierra.

Se trata de una inversión millonaria para ejecutar el cordón cuneta y la colocación de adoquines en las calles Teniente Primero Castagnari, Comodoro Meisner, Río Cosquín y Teniente Bono, lo que repercutirá en una mejor calidad de vida para los vecinos.

Son embargo, el fin de semana pasado, un grupo de habitantes del sector realizó una manifestación frente a la Municipalidad para rechazar las obras, ya que aseguran que no cuentan con fondos para afrontar los pagos exigidos. Al cruce de este reclamo, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Roberto Grigioni, informó que se extendió el financiamiento y se tendrá en consideración la situación de todos aquellos ciudadanos que no cuenten con fondos para abonar la primera etapa de los trabajos.

En ese sentido, se estableció que los jubilados tendrá un descuento del 25% por pago único y financiación de hasta 30 meses (se debe presentar recibo de cobro de la jubilación mínima) y los contribuyentes, percibirán un descuento del 20% en pago único, hasta 6 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas con un interés mensual del 2%.

Grigioni se refirió a la polémica en diálogo con EL DIARIO y dijo: «Estamos licitando una obra que brindará solución a una situación crítica que es recurrente todos los años en épocas de lluvias. El adoquinado y cordón cuneta beneficiará a vecinos que viven sobre calles de tierra que se destruyen por las lluvias y que son muy difíciles de mantener. Lamentablemente, hay un grupo minoritario de vecinos que han politizado esta situación y punteros políticos que les hicieron creer a los vecinos que es una obra muy costosa, que no podrán pagar».

«Esto no es cierto, porque es una obra que afectará a 958 vecinos y que resulta necesaria para mejorar su calidad de vida. Hemos sido favorecidos con el programa Argentina Hace para comenzar con la primera etapa de esta red vial y avanzar hacia zonas críticas. No son obras que se realizan todas juntas, sino que se completará el cordón cuneta y luego haremos el adoquinado. Esto hace que una vez que termine de pagar el cordón cuneta, se arranque con el adoquinado»; señaló el funcionario.

«Hoy se hizo el llamado a licitación para el adoquinado y entendemos que el cuestionamiento que están haciendo 131 vecinos (el 13% de todos los que serán beneficiados por la obra) es por la financiación, pero ya se estiró al doble de lo estipulado originalmente en el proyecto la posibilidad de financiarla. Además, el municipio tendrá en consideración a quienes no puedan pagarla y podrán solicitar una financiación aún más flexible. Vamos a estudiar cada caso y seguramente, encontraremos una solución para ese vecino. Pero la mayoría de los vecinos, están apoyando esta obra tan importante»; completó.

