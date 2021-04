Alta Gracia: Quería vacunarse, presentó un amparo y fue rechazado

La justicia rechazó el amparo presentado por una vecina de Alta Gracia, de 54 años, quien pedía ser vacunada por temor a la avanzada de coronavirus. Se trata de una abogada que alegó ser paciente de riesgo y padecer diabetes.

Tras haber analizado la presentación, se decidió desestimar el pedido porque se considera que los argumentos esgrimidos no son suficientes y que solicitaba la inmediata colocación de la vacuna aún cuando no se resolvía si correspondía o no.

«No estamos de acuerdo porque la cautelar pide que le pongan la vacuna ya y esto en el sistema de Justicia no se acepta porque pide que se resuelva antes de que se resuelva»; expresó hoy el fiscal Enrique Senestrari.