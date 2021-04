COVID-19: La provincia puede comprar vacunas pero no hay stock en el mundo

Si bien el gobernador Juan Schiaretti mostró desde el principio la intención de adquirir dosis de las vacunas autorizadas de los seis laboratorios que fabrican no es factible que eso suceda en el corto plazo.

Luego de los dichos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, donde afirmó que no rige prohibición alguna para que las provincias y ciudades compren las vacunas, la realidad es que no hay stock en el mundo. Los laboratorios aún no pueden cumplir con lo acordado con los países que ya compraron.

A nivel mundial, los distintos laboratorios están entregando sus compromisos que tienen con cada una de las naciones, por ello, es muy difícil que empresas privadas o provincias a pesar de tener la intención de adquirirlas, puedan acceder. Las vacunas aún es un bien escaso en todo el mundo.