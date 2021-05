Lapidario informe por la millonaria deuda que heredó Fabricio Díaz

La Comisión Investigadora conformado por los ediles Federico Fiumato, Salome Messia y Francisco Gramajo, elevaron anoche a sus pares del Concejo Deliberante de Capilla del Monte un detallado informe sobre la millonaria deuda municipal que heredó al asumir sus funciones el actual mandatario Fabricio Díaz y que superó en ese momento los 100 millones de pesos.

De acuerdo a la ordenanza N° 3049/2020 y su modificatoria, la Comisión, elevó el dictamen conclusivo sobre el origen del incremento de la deuda municipal de la Municipalidad de Capilla del Monte durante el período comprendido entre el 12/12/2015 a 12/12/2019, con fundamento en el dictamen jurídico- contable de los asesores de la Comisión e integrados por la abogada Adriana Gómez y el Contador Carlos Cavalli.

Uno de los puntos más sobresaliente del informe jurídico-contable es cuando señala que "por lo que podemos observar del cuadro es el crecimiento exponencial que se van dejando en los cambios de gestión. Gustavo Sez pasa de dejarse $2.019.793,30 a dejarle a G. Negri $8.292.910,45, es decir un 310% de más. Observamos que G. Negri le deja a G. Buffoni un monto de $16.449.621,14, es decir un 98% más de lo que recibió. A su vez, el mayor incremento lo deja G. Buffoni a M. Rodríguez, por la suma de $88.328.777,99, es decir un 437% de incremento de la deuda dejada en principio con CHPD. Por último M. Rodríguez le deja a F. Díaz, por éste concepto un total de $100.935.698,52, un 14% aún más. Es decir, un 4.897% más desde el monto dejado por G. Sez, al recibido por F. Díaz. Sin poder observar como contrapartida, los fondos necesarios para hacer frente a estos compromisos bancarios asumidos desde una gestión para la otra".

Por otro lado también se señala que "El concepto de extracciones no contabilizadas se refiere a pagos bancarios que no están reflejados en el sistema contable. Por lo que podemos observar en el acta de transferencia de M. Rodríguez del 12/12/2019 por la suma de $6.328.205,11. Es decir que se han realizado pagos sin tener un registro contable del mismo. De igual manera Gabriel Buffoni por la suma de $708.998,01. El concepto de extracciones no conciliadas se refiere a cheques pago diferido que aún no han ingresado al banco, es decir que aún no vencieron ó vencidos, aún no se han presentado al banco".

En cuanto al fondo de asistencia a Municipios: "De la documentación presentada por la secretaria de Economía actual, se puede agregar esta deuda que iniciaba los descuentos de coparticipación en diciembre 2019 por un monto total de $6.778.735,08; el cual no está informado en el acta de transferencia.

El esposo de Negri comprometido

Por su lado, otro de los ex funcionarios comprometidos por los gastos y según lo informado, es el esposo de la actual edil y ex intendente interina Gabriel Negri, Claudio Maza, quién ocupara la cartera de Gobierno: "Incluimos este punto en el presente dictamen, debido a que en diferentes entrevistas y pruebas acompañadas en la investigación ha surgido como dato relevante irregularidades en relación a una de las Procuradoras Fiscales, por estar vinculada en primer grado (hija) con el Ex Asesor Letrado Municipal y Secretario de Gobierno Claudio José María Maza y por afinidad con la Concejal, Ex Intendente Interina y posterior Secretaria de Gobierno, María Gabriela Negri".

En el informe contable legal, se señala: "Debemos considerar, a su vez que, si bien la Procuradora M. E. Maza (hija de Gabriel negri) en el año 2014 no había sido designada procuradora por acto administrativo alguno, se le otorgó poder general para juicios por Escritura Nº 32 Secc. B, de fecha 11 de marzo de 2014, en ese período su padre se desempeñaba como Vocal del Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte. En relación a este punto se harán paralelismos con los demás procuradores a los fines de analizar la posible existencia de desvío de poder, como también otras irregularidades constatadas por el Tribunal de Cuentas Municipal, lo cual deberá ser determinado por el órgano competente para determinar la existencia o no de un delito, su encuadramiento y sus responsables y/o partícipes, es decir el Poder Judicial".

Mas adelante el informe señala: "De lo relevado según información obtenida de los Organismos Municipales, surge que la Procuradora María Eugenia Maza se le han asignado 455 certificados de deuda para su procuración fiscal, a partir de la asunción de las autoridades municipales citadas en el punto pertinente vinculadas por consanguinidad y afinidad , sin poder emitir opinión sobre los motivos que pudieran justificar dicha designación, ya que no se exponen en ninguno de los actos administrativos, causales como, motivos de idoneidad, efectividad en sus gestiones u otra causa que justifique la mayor asignación de certificados para procurados".