Capilla del Monte habilitó comercios no esenciales bajo la modalidad «take away»

La Municipalidad de Capilla del Monte habilitó desde hoy el funcionamiento de comercios no esenciales, bajo la modalidad de venta previa y retiro de mercadería en puerta (take away) o delivery.

Los clientes no podrán ingresar al local y los comerciantes deberán respetar el mismo horario de funcionamiento para los comercios esenciales, de 6 a 18 horas.

«La Municipalidad autoriza la apertura de los comercios denominados no esenciales a partir del del 24 de mayo bajo la siguiente modalidad. Horarios: 6 a 18. Atención: retiro de mercadería en puerta. Sin ingreso al local. Modalidad Delivery»; señala el comunicado oficial difundido en las últimas horas.

Es importante mencionar, que una medida similar se implementó en La Falda y Huerta Grande.