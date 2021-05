Las obras históricas que cambiarán para siempre la vida en Tanti

El intendente Luis Azar concedió hoy una entrevista a EL DIARIO donde habló de las importantes obras que se están llevando adelante en la ciudad de Tanti y que cambiarán la vida de sus habitantes. La construcción de un nuevo acueducto, la extensión de la red de gas natural y las cloacas son algunas de las inversiones previstas para los próximos meses, que tendrán un impacto histórico en la comunidad.

Asimismo, avanzan las gestiones para destrabar fondos de la Nación que permitirán ejecutar obras de cordón cuneta, badenes y adoquinado en la zona de Villa García.

«Son obras muy importantes para nuestra localidad, que vienen a traer solución a problemas históricas de abastecimiento de agua, de saneamiento y de calidad de vida de los vecinos. Estamos hablando de servicios necesarios que marcarán un antes y un después en la vida de Tanti»; destacó el mandatario.

«En lo que hace a las cloacas, ya se licitó la obra y abrieron los primeros sobres. De acuerdo a las características de las empresas, si reúnen las condiciones técnicas y laborales, se ejecutará una obra de más de 500 millones de pesos para la red colectora principal y luego se tendrán que ejecutar las redes domiciliarias. Es una obra que tiene un plazo de un año y medio. Nosotros hemos comprado un lote al lado del arroyo para hacer el bombeo y también hemos depositado 11 millones de pesos para otro terreno, donde irá la planta de tratamiento»; expresó Azar, quien agregó: «Una vez que se abra el segundo sobre, se avanzará con la obra».

Por su parte, en relación a la obra de gasificación, el intendente sostuvo: «Estamos en plena obra, avanzando sobre un nuevo sector que representa la tercera etapa de una obra que tendrá un total de cuatro etapas. Se está trabajando en el cuadrante comprendido entre la calle Santiago del Estero, la Ruta 28, San Martín y La Pampa, lo que beneficiará a trescientos hogares. Yo creo que la obra estará concluida para el invierno, pero luego cada frentista deberá hacer las redes domiciliarias y eso llevará un tiempo».

«En lo que refiere al acueducto, se tiene que hacer la nueva licitación para empezar con la construcción. Es un acueducto que permitirá tener más cantidad y mejor calidad de agua, porque estábamos con un ducto que se hizo hace 45 años y que había quedado obsoleto para las necesidades de nuestra ciudad. Nosotros cuando nos hicimos cargo del servicio de agua, allá a fines del 2019, invertimos 20 millones de pesos en distintas obras vinculadas a la prestación y hemos mejorado al 100% la calidad, pero sin un nuevo acueducto, vamos a seguir teniendo problemas».

Finalmente, consultado en torno al trabajo que se viene haciendo en materia de salud para afrontar la pandemia, Azar puntualizó: «El Centro de Salud que está en la Universidad Popular está trabajando intensamente, es una sala de hisopados y vacunatorio y tenemos un promedio de entre 50 y 70 testeos diarios. La gente de salud está demostrando su predisposición y compromiso y lamentablemente, estamos teniendo cada vez más casos. Es una situación preocupante y esperemos que estas nuevas medidas, posibilite que haya una disminución de los contagios. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, a veces ocurren situaciones que lamentamos profundamente, gente que no cumple o que insulta al personal médico porque piden cosas que no corresponden. Recientemente, hemos tenido el caso de una persona que no tiene domicilio en Tanti y que exigía que le fueran a hacer un hisopado a la casa y que agravió y amenazó al personal de salud. Eso no lo vamos a permitir de ninguna manera».