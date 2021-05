Córdoba sale del confinamiento: ¿Qué puede y qué no puede hacerse?

Desde el próximo lunes 31 de mayo, Córdoba saldrá del confinamiento estricto y se habilitará la actividad comercial, las clases presenciales y la actividad deportiva en toda la provincia.

Un repaso por todas y cada una de las medidas anunciadas por el vicegobernador Manuel Calvo.

En lo que hace a la actividad comercial, se dispuso que los comercios puedan abrir entre las 9 y 19 horas; los shoppings entre las 9 y 19 hs. y los patios de comidas sólo con delivery y take away. Los restaurantes y bares podrán funcionar hasta las 19 horas y con modalidad delivery y take away hasta las 23 horas. En tanto, los salones de eventos y fiestas seguirán cerrados.

Se autorizan las clases presenciales de nivel inicial, primario y educación especial bajo sistema de burbujas. El nivel secundario retoma la presencialidad con sistema de burbujas, con excepción de aquellas localidades o conglomerados urbanos con más de 30.000 habitantes. Las guarderías y salas maternales funcionarán normalmente y la actividad periescolar, sólo de manera virtual.

En lo que se refiere a las prácticas deportivas y recreativas, se autorizan en ambientes cerrados con capacidad de hasta 12 personas. Las prácticas deportivas y recreativas individuales y grupales al aire libre podrán realizarse sin uso de vestuarios ni instalaciones. Continúan suspendidas las competencias federadas, amateurs o exhibiciones (excepto las regladas a nivel nacional).

Los gimnasios y natatorios podrán desarrollar actividades según protocolo establecido.