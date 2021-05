Luciana Echevarría: “Lo del gobierno es criminal”

La legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad criticó las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de la provincia: “Con un promedio de 4500 casos y 32 muertes diarias y sin vacunas suficientes, todo indica que hay que ir a una cuarentena estricta. En vez de hacer esto, el gobierno sigue poniendo la vida de millones en riesgo para salvar la ganancia de los empresarios.



En el resto del mundo se cerraron las actividades con entre 10 a 25 casos diarios por cada 100.000 habitantes, Córdoba tiene 119 casos por 100.000 habitantes y el gobierno en vez de tomar las medidas necesarias, abre todo, es un acto criminal.



“El equipo de salud no da más de cansancio y el maltrato sistemático del gobierno sólo aumenta el malestar. El problema no se resuelve sólo poniendo camas como dicen Schiaretti y Cardozo, porque del total de personas ingresadas a unidades UTI por coronavirus el 65% fallece. De lo que se trata es de evitar que se llegue a esa situación. Para eso hace falta: implementar urgentemente una cuarentena estricta por un mes; utilizar la recaudación récord para brindar ayuda económica para todas las familias que lo necesiten y otorgar un aumento salarial de emergencia al equipo de salud. No hacer esto es mandar al matadero a miles de cordobeses.



“La necesidad y los recursos están, lo único que hace falta es voluntad política. Algo que ni Schiaretti ni Fernández tienen porque priorizan las ganancias de los de arriba en lugar de la vida de millones. Tampoco la derecha negacionista e irresponsable que pide abrir todo y a cualquier costo. Sólo desde la izquierda sostenemos estas propuestas, porque somos el único sector político que no tenemos miedo de tocar los intereses del sector más concentrado de la economía para cuidar la vida de los trabajadores”, finalizó Echevarría.