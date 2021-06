Grahovac dijo que Córdoba "no juega con fuego nunca"

El ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Grahovac, se hizo eco de las críticas del presidente Alberto Fernández a las provincias que retornaron las clases presenciales, entre las que están Córdoba y Mendoza. El jefe de Estado advirtió este lunes que la decisión implica "jugar con fuego".

Ante esas afirmanciones del presidente, Grahovac dijo: "No soy quién para opinar sobre la opinión del Presidente. Respeto su mirada. Córdoba no juega con fuego nunca. No usamos a nuestra población ni se nos ocurre, por el contrario", expresó.

Noticias Relacionadas Marcha atrás: El 5 y 6 de junio habrá cuarentena estricta en Córdoba

En ese sentido, el funcionario afirmó que la Provincia "no hace política" con la pandemia "ni mucho menos" con la presencialidad en las escuelas.

No tenemos nada que ver con la polémica que se generó en los últimos meses entre CABA, provincia de Buenos Aires y Nación

El jefe de la cartera educativa provincial subrayó que "lo único" que les importa es lo que conversan con el ministro nacional -Nicolás Trotta- y con el resto de las autoridades de las provincias.

En esa línea, destacó la importancia de la presencialidad y de "lo que ganan los chicos en contacto con los docentes", por lo que mientras la situación sanitaria "lo permita", dijo que hay que garantizarla.

"Hoy lo hacemos parcialmente, las escuelas secundarias en grandes conglomerados no volvieron, en alguna localidad chica en situación difícil también suspendimos", aclaró.

Grahovac insistió en que no entran "en controversia", sino que atienden la realidad provincial y la necesidad de la población.