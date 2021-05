Comenzó la puesta en valor del Centro Asistencial Córdoba

A fines de abril comenzaron los trabajos de refuncionalización y puesta en valor del Centro Asistencial Córdoba. Se trata del dispositivo de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud que brinda tratamiento a quienes necesitan ayuda por problemas relacionados al consumo de sustancias.

De esta manera, se invertirá un total de 848.511 pesos para reacondicionar los consultorios y demás espacios del edificio ubicado en el predio del ex Hospital San Roque. Así, el Gobierno de Córdoba continúa profundizando la inversión para la prevención y asistencia de las adicciones desde la perspectiva sanitaria.

En el último mes, se atendieron un promedio de 100 pacientes por día en el Centro Asistencial Córdoba. Actualmente, se trabaja para que, aun en el marco de la pandemia, las personas puedan continuar o comenzar sus tratamientos. Por eso, existen opciones de atención que se adaptan a las necesidades de cada persona; estas incluyen tanto la modalidad virtual como presencial.

“Hemos llevado a cabo una modernización en todos nuestros consultorios, salas y espacios, para atender de manera virtual o presencial al mismo tiempo, y garantizar las prestaciones de salud a quienes lo necesiten”, señaló Darío Gigena Parker, secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones.

En ese sentido, es importante destacar que el Centro Asistencial Córdoba cuenta con el equipamiento necesario para realizar atención en forma remota, debido a que cada consultorio dispone de computadoras con conexión a Internet y teléfonos IP. Además, desde 2019 se ha incorporado el sistema SISALUD para, entre otras cosas, gestionar las historias clínicas digitales.

“También hemos implementado un sistema de monitoreo para verificar los tiempos de espera de cada una de nuestras prestaciones, con el objetivo de alcanzar una mejora continua de nuestros servicios”, agregó el funcionario.

Por otra parte, el Centro Asistencial Córdoba actualmente cuenta con un Centro de Testeo de Infecciones de Transmisión Sexual – ITS, en el que se realizan tests rápidos para detectar VIH y Sífilis de manera gratuita, voluntaria y confidencial. Cabe señalar, que el consumo de alcohol en jóvenes se asocia a embarazos no intencionales e ITS, de allí la importancia de este tipo de abordaje integral de la salud en este Centro.

Asistencia de adicciones en la Capital y en el interior

En el Centro Asistencial Córdoba se brinda atención integral a través de un tratamiento ambulatorio multicomponente que comprende diferentes dispositivos terapéuticos: entrevista de primer contacto, terapia individual, familiar, grupal y también abordaje psicofarmacológico.

Es necesario remarcar que la familia es un elemento clave en los tratamientos de adicciones. Por eso, existen instancias de terapia familiar, para que “aun cuando la persona que consume no esté dispuesta todavía a iniciar un tratamiento, la familia puede acercarse y comenzar a trabajar con nuestro equipo”, explicó Guadalupe Del Val, psicóloga y coordinadora del Centro.

Este espacio es uno de los más de 120 Centros de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) que se encuentran en todo el territorio provincial. A través de dispositivos con distintos niveles de atención instalados en comunas y municipios, la RAAC permite trabajar de manera comunitaria, en articulación con instituciones locales y considerando las particularidades de cada zona.

De este modo, los centros se constituyen esenciales para favorecer la accesibilidad y la atención oportuna para las y los cordobeses que atraviesan problemas asociados al consumo de sustancias.

Para consultas, se encuentran disponibles los canales telefónicos: 0351 – 4291300 / Int. 312 – 0800-555-4141 / opción 3 – o por WhatsApp al 351-3810583.