La Provincia compró de un millón de vacunas de CanSino

Córdoba. El Gobierno de Córdoba informó ayer por la tarde la compra de un millón de vacunas Convidencia, producida por la farmacéutica china CanSino.



Según precisó el Gobierno que encabeza Juan Schiaretti, la provisión está acompañada por el laboratorio argentino Cassará. Además, más allá de este acuerdo, señalaron que continúan las negociaciones para la compra de vacunas con otros laboratorios.



La vacuna Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine Adenovirus Type 5 Vector) es de una sola dosis y fue desarrollada por laboratorio CanSino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology). Es la tercera fabricada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.



La vacuna de CanSino tiene una eficacia promedio del 65,28 % para prevenir los síntomas de Covid-19 luego de 28 días de su aplicación y del 95,47% para prevenir dolencias graves después de catorce días.



La misma fue autorizada el pasado viernes por el Ministerio de Seguridad "con carácter de emergencia", luego de la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).



La cartera de Salud también había adelantado a través de Twitter el avance de un acuerdo por 5,4 millones de dosis con la empresa Cansino Biologics Inc. (Cadena3)