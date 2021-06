Suspendieron las clases presenciales en cuatro ciudades de Punilla

Al día de la fecha, hay cuatro localidades del Valle de Punilla que dispusieron la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos: Cosquín, Bialet Massé, Cabalango y Valle Hermoso. La Falda presentó una solicitud ante el Ministerio de Educación para imitar la medida y hay otras que restringieron únicamente la presencialidad en el nivel secundario. Desde la UEPC volvieron a solicitar que se aplique la virtualidad en todo el departamento.

Asimismo, ante la multiplicación de los casos de coronavirus, Villa Carlos Paz, Santa María de Punilla, San Roque y Capilla del Monte únicamente suspendieron las clases presenciales para los estudiantes de nivel medio.

Verónica Corzo es secretaria gremial de la UEPC Punilla y manifestó: «Hace semanas venimos manifestando que debemos volver a la virtualidad plena para luego poder asegurar una escolaridad completa y llena para todos y cada uno de los estudiantes. Consideramos que en este momento tan crucial en cuanto al nivel sanitario y epidemiológico, estamos en alerta y desde el sindicato, pedimos la vuelta a la virtualidad hasta que disminuyan los contagios».

«Pedimos que se aplique en todos los niveles hasta que salgamos de la emergencia. El año pasado, esta misma herramienta la planteó el gobierno de la Provincia de Córdoba, se garantizó el vínculo pedagógico y la continuidad del sistema educativo. No entendemos por qué no podría implementarse ahora, garantizando el derecho a la educación y con cifras de contagios elevadas. Ayer tuvimos una jornada con cifras preocupantes y hay funcionarios que no están viéndolo»; añadió.

«En las escuelas se cumplen los protocolos, pero estamos conviviendo con el virus. En el Valle de Punilla, la situación es variada. Tenemos decretos provinciales que han suspendido las clases presenciales en algunas localidades, producto también del trabajo de los inspectores zonales con los intendentes, pero nosotros consideramos que esta medida debe aplicarse a todo el departamento. Es muy compleja la situación que estamos viviendo y es complicado conseguir camas en los centros de salud», expresó la docente, en diálogo con el programa «Noticias y Más».

Consultada sobre la la implementación de clases virtuales en Punilla, Corzo informó: «Cosquín está trabajando con modalidad virtual en todos sus niveles, la comuna de Cabalango también, las localidades de Bialet Massé y Valle Hermoso también. Santa María de Punilla suspendió las clases presenciales en el nivel secundario, San Roque y Villa Carlos Paz lo mismo, La Falda ha presentado un informe para pedir la suspensión de las clases en todos su niveles y apelamos a que puedan profundizarse estas medidas. Necesitamos que el gobierno provincial tome medidas favorables para todos, porque es una situación crítica».