Luciana Echevarría: «Las muertes tienen responsables políticos»

La legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, junto a Gastón Vacchiani, Secretario General de la UTS y a Lucrecia Cocha, delegada de la UPC denunciaron hoy penalmente al Gobernador y a su Ministro de Salud por incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.



Al respecto Echevarría dijo: “La situación de la provincia es dramática, el aumento incesante de los casos y las muertes evidencian que el colapso ya llegó, aunque se nieguen a asumirlo. En ese contexto, la política del gobierno se torna criminal. En su afán de conseguir votos, Schiaretti está arriesgando la vida del conjunto de la población. Y son numerosos los hechos que dan cuenta de incumplimientos sistemáticos de los deberes de funcionario público en los que incurre el gobierno, quizás el más evidente es la presencialidad forzada en las escuelas violando los acuerdos establecidos de acuerdo a ciertos parámetros epidemiológicos, pero también la apertura de prácticamente todas las actividades económicas no esenciales en el pico máximo de contagios, lo que demuestra que lo único que quiere cuidar el gobierno es el bolsillo de algunos empresarios. La recaudación provincial récord debe destinarse a ayudas sociales para que se pueda volver temporalmente a Fase 1 con contención real a los sectores que lo necesitan.”



Por su parte, el Secretario de la UTS Gastón Vacchiani, agregó: “El equipo de salud está agotado y en una situación dramática. El incremento de camas y la falta de inversión nos obliga, por ejemplo, a tener que elegir a quién darle oxígeno y a quién no. Con ese nivel de tensión es imposible trabajar. Y el Ministro Cardozo reconoce cínicamente que estamos colapsados, pero no hace nada para cuidarnos ni reconocer nuestra labor. Por el contrario, sigue maltratándonos como sucedió recientemente con el intento de traslados compulsivos a los residentes. Tenemos que frenar este desastre y por eso acompañamos esta denuncia”.