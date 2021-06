La Oficina Móvil tramitó 336 nuevos títulos de propiedad

Esta semana, se desarrollaron múltiples operativos de la Oficina Móvil de Tu Casa Tu Escritura por barrios de la Capital. El el objetivo estuvo focalizado en avanzar en la regularización dominial de viviendas.

En este sentido, se completaron relevamientos e informes socioeconómicos y se recolectó documentación. También se firmaron 336 títulos de propiedad en Marcos Sastre, Parque Las Rosas, Ampliación Cabildo, Los Boulevares, Cooperativa El Progreso y Villa Retiro.

A partir de ahora, se procederá a la inscripción en el Registro General de la Propiedad y los trámites quedarán finalizados.

Cabe destacar que, la Oficina Móvil dispone estrictos protocolos y atiende únicamente con turnos asignados previamente. De esta manera, se evita que los vecinos se desplacen y se concentren, de acuerdo a las disposiciones de bioseguridad por la pandemia.

El programa

Tu Casa Tu Escritura impulsa la regularización dominial de loteos y la escrituración definitiva. Responde a la ley provincial 9.811, que dispone escriturar viviendas de carácter social, provenientes del Estado o adquiridas de manera particular, a grupos vulnerables que no posean otra propiedad y cuyos ingresos no les permitan solventar los gastos de las escrituras traslativas de dominio.

A través de esta política -coordinada desde el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar-, casi 14.000 cordobeses ya se han constituido formalmente como propietarios.